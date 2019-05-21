Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur ve rüzgar uyarısı

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Sakarya, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Genellikle batı ve kuzeybatı zamanla batı kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun, Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Amasya çevreleri ile Tokat'ın batı kesimleri ve Çorum'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden İç Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın İç Ege ve İç Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 Km/Saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerl olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km / sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu