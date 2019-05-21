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Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur ve rüzgar uyarısı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 21.05.2019 08:24 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklıkları yeniden yükselişe geçerek mevsim normallerinin üzerinde seyrederken birçok ilimiz ise sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisi altında olacak. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bir bölümü ile Samsun, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Amasya çevreleri, Tokat ve Çorum'un bazı bölgelerinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun, Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Amasya çevreleri ile Tokat'ın batı kesimleri ve Çorum'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden İç Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle batı ve kuzeybatı zamanla batı kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Sakarya, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın İç Ege ve İç Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 Km/Saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

mett

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusu parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerl olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km / sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yerın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 23°C
Parçalı az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Amasya çevreleri ile Tokat'ın batı çevreleri ve Çorum'un kuzey ilçeleri, gece saatlerinden itibaren Samsun çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari çevreleri ile Erzurum'un doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20 °C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

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meteoroloji hava durumu hava sıcaklığı 21 mayıs hava durumu Haber son dakika

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