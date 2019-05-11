Meteoroloji'den son dakika şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı 11 Mayıs hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir ve Giresun çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Sinop ve Samsun'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun doğu, Amasya'nın batı ve Çorum'un kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle güney ve güneybatı, zamanla batı kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; öğle saatlerinden sonra Sinop ve Samsun'un iç kesimleri, Kastamonu'nun doğu, Amasya'nın batı ve Çorum'un kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Ahmet Kural’a yüklenenler Kaan’a karşı neden sessiz Kaynağı belirsiz koku ortalığı karıştırdı Alanya’da aynı günde yabancı uyruklu 1'i bebek 4 kişi öldü

BÖLGELERİMİZDE HAVA: MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleirnde doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleirnde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı EGE Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleirnde iç ve yüksek kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, batısının iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu ANTALYA °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatleirnden sonra iç ve yüksek kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu HATAY °C, 23°C

Parçalı bulutlu ISPARTA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda öğle saatlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı SİVAS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Sinop ve Samsun'un iç kesimleri ile Amasya'nın batı ve Çorum'un kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.