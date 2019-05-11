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Meteoroloji'den son dakika şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı 11 Mayıs hava durumu

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.05.2019 07:33 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den gelen son dakika bilgisine göre Türkiye'nin birçok bölümü bugün şiddetli yağışların etkisi altında olacak. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre, özellikle 12.00 ile 18.00 saatleri arasında bastıracak olan yağmurla birlikte kuvvetli rüzgar ve yıldırım da beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji'den son dakika şiddetli yağış ve rüzgar uyarısı 11 Mayıs hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir ve Giresun çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Sinop ve Samsun'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun doğu, Amasya'nın batı ve Çorum'un kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı, zamanla batı kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Sinop ve Samsun'un iç kesimleri, Kastamonu'nun doğu, Amasya'nın batı ve Çorum'un kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

mett

BÖLGELERİMİZDE HAVA: MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleirnde doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleirnde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleirnde iç ve yüksek kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batısının iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatleirnden sonra iç ve yüksek kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

HATAY °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda öğle saatlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Sinop ve Samsun'un iç kesimleri ile Amasya'nın batı ve Çorum'un kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BAYBURT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısı ile Erzurum çevrelerinde öğle saatlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

VAN °C, 16°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 23°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İyiki türkiyemizde meterolojimiz var ARTIK YAĞMUR DOLUDAN SOĞUKTAN BEŞ VAKİT HABERDARIZ. GEÇEN BİR TÜRKİYEDE HATIRI SAYILIR FABRİKA SAHİBİ İLE GÖRÜŞTÜM.İHRACAT YAPIYORUZ ANCAK HAYALİ İHRACATÇI FİRMALAR ŞU AN ZİRVEDE. ERDOĞANI KÜLLİYEN KANDIRIYORLAR.GERÇEK İHRACAT RAKAMIMIZ BELİRTİLENİN %40 KADARDIR DEDİ.ŞİMDİ ANLAŞILDI GIDA İŞLETMELERİNİ DENETLEYEN SORUMLU GIDA DENETÇİLERİNİN NEDEN İHRACAT SERTİFAKASI DÜZENLEMDEN KAÇTIKLARI VE ,HATTA İŞTEN ANLAMAYAN PERSONELE İHRACAT YAPTIRDIKLARI, TARIM BAKANI ARTIK UYANMALI GEÇ OLMADAN DİĞERLERİ YORUMLAMAYALIM ŞİMDİ.ERDOĞANI KANDIRANLARI BULACAĞIZ.AZ KALDI.
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