Meteoroloji'den son dakika uyarıları: Birçok ilde sağanak yağış olacak

Yağışların; Antalya çevreleri ile İzmir, Aydın, Muğla kıyıları, Çanakkale ve Adana'nın güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Bilecik, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, Sivas, Erzurum, Kars, Ağrı, Bitlis ve Hakkari'nin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevreleri ile İzmir, Aydın, Muğla kıyıları, Çanakkale ve Adana'nın güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bilecik çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde batı kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

KOCAELİ °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Muğla çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu