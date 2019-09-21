Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Sıcaklıklar sert düşecek! Kuvvetli yağışlar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas ve Yozgat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in 2 bin metre ve üzeri dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ile Trabzon merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batı ilçelerinde çok kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli olması bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6-12 derece) olmak üzere azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in 2 bin metre ve üzeri dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ile Trabzon merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batı ilçelerinde çok kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli olması beklendiğinden heyelan, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km7sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. MARMARA Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı TEKİRDAĞ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu MERSİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, Sivas ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu KAYSERİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak Rize ve Artvin'in 2000 m ve üzeri dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ile Trabzon merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batı ilçelerinde çok kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli olması bekleniyor. RİZE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, 2000 m ve üzeri dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların yer yer şiddetli olması bekleniyor. SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.