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  4. Meteoroloji'den yeni açıklama: Kuvvetli yağışlar ve yoğun kar geliyor

Meteoroloji'den yeni açıklama: Kuvvetli yağışlar ve yoğun kar geliyor

keremuyanik keremuyanik
GÜNDEM  | Son Güncelleme

Meteoroloji'den gelen son hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar düşmeye devam ederken, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde, yer yer kuvvetli olmak üzere yağışlar bekleniyor. Doğu bölgelerinde ise yoğun kar yağışı beklenirken, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den yeni açıklama: Kuvvetli yağışlar ve yoğun kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Bu geceden itibaren doğu bölgelerimizde görülecek yağışların Adıyaman, Tunceli, Erzincan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari illerimizde 1400 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde gerçekleşeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuz şartlara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 11 °C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Hatay çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı

VAN °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

SİİRT °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji son dakika 27 aralık hava durumu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
böyle haber yapılmaz.24 saatir kar yagiyo simdi haber yapıyonuz
istanbulun başında bir nasipsiz varken karda yağmaz yağmurda
10 gündür donacağız diyolar nerde hani gelmedi gitdi kar
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