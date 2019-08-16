Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (16 Ağustos İstanbul hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Ağustos tahminine göre, yurdun büyük bir bölümünde yağışlar etkili olacak. Yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ankara Afyonkarahisar, Kütahya, Kırıkkale, Çankırı, Artvin, Ardahan ve Osmaniye çevreleri, Konya'nın güney kesimleri ile Hatay’ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE İÇİN 'DİKKATLİ OLUN' UYARISI
Meteoroloji'den Edirne için yapılan uyarıda ise, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne'de bugün 03:00-08:00 saatleri arasında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri yer aldı.
SICAKLIK VE RÜZGAR UYARISI
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle kuzeyli,Akdeniz kıyıları ile Ülkemizin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
İL İL BEKLENEN HAVA DURUMU
BURSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu
ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, sabah ilk saatler ile öğleden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARDAHAN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
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