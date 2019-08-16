Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (16 Ağustos İstanbul hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Ağustos tahminine göre, yurdun büyük bir bölümünde yağışlar etkili olacak. Yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ankara Afyonkarahisar, Kütahya, Kırıkkale, Çankırı, Artvin, Ardahan ve Osmaniye çevreleri, Konya'nın güney kesimleri ile Hatay’ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE İÇİN 'DİKKATLİ OLUN' UYARISI



Meteoroloji'den Edirne için yapılan uyarıda ise, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne'de bugün 03:00-08:00 saatleri arasında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri yer aldı.

SICAKLIK VE RÜZGAR UYARISI



Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle kuzeyli,Akdeniz kıyıları ile Ülkemizin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.