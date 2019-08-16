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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (16 Ağustos İstanbul hava durumu)

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 16.08.2019 07:31 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesindeki son hava durumu tahmin raporuna göre, bugün yurdun büyük bir bölümünde yağışların etkili olması bekleniyor. Edirne için 'kuvvetli yağış' uyarısı verilirken İstanbul'da da sabah saatlerinden akşam 18:00'e kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (16 Ağustos İstanbul hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Ağustos tahminine göre, yurdun büyük bir bölümünde yağışlar etkili olacak. Yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ankara Afyonkarahisar, Kütahya, Kırıkkale, Çankırı, Artvin, Ardahan ve Osmaniye çevreleri, Konya'nın güney kesimleri ile Hatay’ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE İÇİN 'DİKKATLİ OLUN' UYARISI

Meteoroloji'den Edirne için yapılan uyarıda ise, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne'de bugün 03:00-08:00 saatleri arasında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri yer aldı.

SICAKLIK VE RÜZGAR UYARISI

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle kuzeyli,Akdeniz kıyıları ile Ülkemizin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İL İL BEKLENEN HAVA DURUMU

BURSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu

ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, sabah ilk saatler ile öğleden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARDAHAN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü hava durumu istanbul hava durumu

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