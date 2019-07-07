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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (7 Temmuz hava durumu)

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 07.07.2019 07:42 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 7 ilde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların öğleden sonra etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (7 Temmuz hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Van çevreleri ile Trabzon'un ve Artvin'in iç, Rize’nin iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, Ege kıyılarında ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

7 İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

1218buyuk

İL İL HAVA DURUMU

BALIKESİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BURSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 26°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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