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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! (Sıcaklıklar artacak mı?)

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 29.05.2019 08:15 | Son Güncelleme

Hafta başından bu yana güneşli havanın etkisi altına giren yurt genelinde hava sıcaklıklarının daha da artması bekleniyor. Meteoroloji'nin yaptığı son hava tahminlerine göre hava sıcaklığının 2 ila 5 derece artması ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! (Sıcaklıklar artacak mı?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinde bugün az bulutlu ve açık bir hava hakim. Öğle saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Çankırı çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel, kısa süreli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli(30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli(30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok, öğle saatlerinde Çankırı çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, , öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok, öğle saatlerinde Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, , öğle saatlerinde iç kesimleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz bölümünün yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğu, Batı Karadeniz’in batısı güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatı, Güney Ege’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa),kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla güneydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.

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