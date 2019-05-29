Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! (Sıcaklıklar artacak mı?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinde bugün az bulutlu ve açık bir hava hakim. Öğle saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Çankırı çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel, kısa süreli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Hava sıcaklığının ise 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli(30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli(30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok, öğle saatlerinde Çankırı çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, , öğle saatlerinde yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok, öğle saatlerinde Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, , öğle saatlerinde iç kesimleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Orta Karadeniz bölümünün yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BAYBURT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğu, Batı Karadeniz’in batısı güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatı, Güney Ege’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa),kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla güneydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.
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