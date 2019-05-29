Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! (Sıcaklıklar artacak mı?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinde bugün az bulutlu ve açık bir hava hakim. Öğle saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Çankırı çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel, kısa süreli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli(30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.