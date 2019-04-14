Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (14 Nisan'da İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Erzurum, Ardahan ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: