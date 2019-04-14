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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (14 Nisan'da İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TÜRKİYE GÜNCEL  | 14.04.2019 10:38 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. İstanbul'da ise çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (14 Nisan'da İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Erzurum, Ardahan ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarın İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı ile zamanla il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 23

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