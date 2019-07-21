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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı (21 Temmuz hava durumu)

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 21.07.2019 07:56 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı (21 Temmuz hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’nın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu’nun güneyinde ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.


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meteoroloji genel müdürlüğü hava durumu 21 temmuz hava durumu

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