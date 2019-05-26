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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (26 Mayıs havalar nasıl olacak?)

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 26.05.2019 07:39 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin son hava tahmin raporuna göre, bugün Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor. Özellikle Van ve Hakkari için Meteoroloji'nin sitesinde "turuncu" yani "Hava durumu tehlikelidir" uyarısı yer alıyor.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (26 Mayıs havalar nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop'un iç kesimleri, Karabük, Kastamonu ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

VAN VE HAKKARİ İÇİN TURUNCU UYARI

Meteoroloji'nin günlük tahmininde Van ve Hakkari için rüzgar açısından turuncu uyarı verilmesi de dikkat çekti. Turuncu uyarı için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde, "TURUNCU:
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir." tanımı yer alıyor.

Turuncudan bir sonraki uyarı ise kırmızı olarak kategorilendiriliyor ve bu "Hava durumu çok tehlikelidir" şeklinde tanımlanıyor.

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HAVA SICAKLIĞI

İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU UYARISI

BURSA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu


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