Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (26 Mayıs havalar nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop'un iç kesimleri, Karabük, Kastamonu ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

VAN VE HAKKARİ İÇİN TURUNCU UYARI



Meteoroloji'nin günlük tahmininde Van ve Hakkari için rüzgar açısından turuncu uyarı verilmesi de dikkat çekti. Turuncu uyarı için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde, "TURUNCU:

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir." tanımı yer alıyor.

Turuncudan bir sonraki uyarı ise kırmızı olarak kategorilendiriliyor ve bu "Hava durumu çok tehlikelidir" şeklinde tanımlanıyor.

HAVA SICAKLIĞI



İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.