Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (26 Mayıs havalar nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop'un iç kesimleri, Karabük, Kastamonu ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
VAN VE HAKKARİ İÇİN TURUNCU UYARI
Meteoroloji'nin günlük tahmininde Van ve Hakkari için rüzgar açısından turuncu uyarı verilmesi de dikkat çekti. Turuncu uyarı için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde, "TURUNCU:
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir." tanımı yer alıyor.
Turuncudan bir sonraki uyarı ise kırmızı olarak kategorilendiriliyor ve bu "Hava durumu çok tehlikelidir" şeklinde tanımlanıyor.
HAVA SICAKLIĞI
İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İL İL HAVA DURUMU UYARISI
BURSA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
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