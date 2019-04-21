Mynet Trend

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Nisan ayında kar bekleniyor)

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 21.04.2019 09:50 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeye göre bugün yurt genelinde hava durumunda çok büyük bir değişiklik olmayacak. Karadeniz, İç Anadolu ve doğuda yağış beklenirken, Ankara ve Çankırı'da karla karışık yağmur uyarısı yapıldı. İstanbul'da havanın genel itibariyle güneşli olacağı kaydedildi.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Nisan ayında kar bekleniyor)

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırıkkale, Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde genellikle yağmur ve sağanak beklenirken kimi yerler için kar uyarısı yapıldı.

ANKARA'DA KARLA KARŞILIK YAĞMUR VE KAR UYARISI

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden bugünün hava durumuna ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bilecik, Kırıkkale, Ankara ve Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış olması bekleniyor.

ŞİDDETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ihtimali oldukça yüksek.

Hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, doğu bölgelerde 2 ila 5 derece azalacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 14 İzmir: Parçalı bulutlu 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Antalya: Parçalı bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 9.

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptıYok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı
Yapışık dördüz kediler operasyonla birbirinden ayrıldıYapışık dördüz kediler operasyonla birbirinden ayrıldı
Araçlar saatlerce yolda kaldıAraçlar saatlerce yolda kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü doğu akdeniz çankırı ankara kar uyarısı

En Çok Okunan Trend Haberler

Arılarını kontrole gittiğinde fark etti! 'İlk kez karşılaştım'

Arılarını kontrole gittiğinde fark etti! 'İlk kez karşılaştım'

Dışarıda görünce... Dinledi, not aldı, talimat verdi

Dışarıda görünce... Dinledi, not aldı, talimat verdi

Okulda skandal! Hz İsa'nın ruhu...

Okulda skandal! Hz İsa'nın ruhu...

'Nasıl mesaj atarsın' dedi, ortalığı kan gölüne çevirdi!

'Nasıl mesaj atarsın' dedi, ortalığı kan gölüne çevirdi!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Öpücük attığı erkek tarafından dövüldü!

Öpücük attığı erkek tarafından dövüldü!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cami önünde şoke eden olay! Cemaat tepki gösterdi

Cami önünde şoke eden olay! Cemaat tepki gösterdi

Doktor gördüğünde bir gariplik olduğunu fark etmiş

Doktor gördüğünde bir gariplik olduğunu fark etmiş

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yeter be bıktık
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın değerinde mantar! Bin liraya kadar alıcı buluyor

Altın değerinde! Kilosu bin liraya kadar satılıyor

Bursa'da sünnet düğünü yapan aileye hırsızlık şoku

Düğün kabusa döndü! Korktuğu başına geldi

Yapışık dördüz yavru kediler ameliyatla birbirinden ayrıldı

Yapışık dördüz kediler operasyonla birbirinden ayrıldı

Kütahya'da araçlar saatlerce yolda kaldı

Araçlar saatlerce yolda kaldı

Diyarbakır’da bin 300 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi

Diyarbakır’da bin 300 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi

Kimse fark etmemişti!Uyumanıza yardımcı oluyor

Kimse fark etmemişti!Uyumanıza yardımcı oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.