Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Nisan ayında kar bekleniyor)

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırıkkale, Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde genellikle yağmur ve sağanak beklenirken kimi yerler için kar uyarısı yapıldı.

ANKARA'DA KARLA KARŞILIK YAĞMUR VE KAR UYARISI



Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden bugünün hava durumuna ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bilecik, Kırıkkale, Ankara ve Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış olması bekleniyor.

ŞİDDETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR



Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ihtimali oldukça yüksek.

Hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, doğu bölgelerde 2 ila 5 derece azalacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esecek.