Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı (13 Haziran hava durumu)

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, bugün çok sayıda kentte yağış etkili olacak. Kimi yerlerde kuvvetli olması beklenen yağışlarla beraber, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı da uyarı yapıldı.

Meteoroloji'nin günlük haritalı tahminine göre, özellikle 12:00 - 18:00 saatleri arasında yağışların 32 ilde etkili olması bekleniyor.

Yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

YILDIRIM, DOLU, ANİ SEL UYARISI



Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU



BURSA °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu.

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı bulutlu.

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı bulutlu.

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.