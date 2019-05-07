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Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 07.05.2019 03:17 | Son Güncelleme

İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin doğusu ile iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Nevşehir, Kırşehir, Samsun, Çorum ile Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ve yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile İç Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji toz taşınımı hava durumu

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