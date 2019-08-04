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Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Saat vererek açıkladılar!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.08.2019 00:17 | Son Güncelleme

Karadeniz Bölgesi'nde sabah ve öğle saatlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Sakarya'nın doğu ilçeleri, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Saat vererek açıkladılar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Karadeniz Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinde Sakarya'nın doğu ilçeleri, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle ve akşam saatlerinde ise Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanağın bu gece ve pazartesi sabah saatleri arasında Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BİR UYARI DAHA GELDİ

Sakarya'da bu gece saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah ve öğle saatlerinde de etkili olabileceği belirtildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanağın 06.00-15.00 saatlerinde Sakarya'nın doğu ilçeleri Karasu, Kocaali, Hendek, Akyazı'da kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı aktarıldı.

Açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

DÜZCE VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Düzce Valiliği, gece saatlerinden itibaren kent genelinde sağanağın etkili olacağını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğünün gece yarısından itibaren Düzce ve çevresinde beklenen hava tahmin raporuna yer verildi. Düzce merkez, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli ve Gölyaka ilçelerinde sağanağın gece yarısından itibaren aralıklarla etkili olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, sabah saatlerinde ise gök gürültülü sağanak ve yerel kuvvetli sağanağın etkisini göstereceği kaydedildi. (AA)

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sağanak yağış sakarya Düzce Zonguldak bartın hava durumu

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