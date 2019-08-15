Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son hava tahmini uyarısı (İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının Kuzey ve Doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yapılan uyarıda, "Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Kuzey ve Doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı tahmin edildiğinden sıcak havanın oluşturabileceği (güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı vb.) olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ve çocukların dikkatli olmaları gerekmektedir." denildi.
'TURUNCU' UYARI
Meteoroloji'nin sitesindeki sıcak hava uyarısında, Amasya, Artvin, Çorum, Gümüşhane, Sivas, Tokat ve Bayburt için 'turuncu' uyarı verildi. Meteoroloji'nin sitesinde 'turuncu' uyarı için, 'Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.' tanımı yapılıyor.
15 Ağustos 2019 - (Perşembe)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) August 15, 2019
Yüksek Hava Sıcaklıklarına Dikkat!
Hava sıcaklığı; Kuzey ve Doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/YOQdcrNsWF
İSTANBUL'DA YAĞIŞLI HAVA
Bugün, Marmara'da havanın parçalı bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İL İL HAVA DURUMU
BURSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı
DENİZLİ °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu
ADANA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren (İbradi, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu, İskenderun körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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