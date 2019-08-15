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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son hava tahmini uyarısı (İstanbul'da hava durumu)

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 15.08.2019 08:09 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden birçok il için sıcak hava uyarısı geldi. Bugün, hava sıcaklığının İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun Kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da ise, parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son hava tahmini uyarısı (İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının Kuzey ve Doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yapılan uyarıda, "Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Kuzey ve Doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı tahmin edildiğinden sıcak havanın oluşturabileceği (güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı vb.) olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ve çocukların dikkatli olmaları gerekmektedir." denildi.

'TURUNCU' UYARI

Meteoroloji'nin sitesindeki sıcak hava uyarısında, Amasya, Artvin, Çorum, Gümüşhane, Sivas, Tokat ve Bayburt için 'turuncu' uyarı verildi. Meteoroloji'nin sitesinde 'turuncu' uyarı için, 'Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.' tanımı yapılıyor.

turuncu

İSTANBUL'DA YAĞIŞLI HAVA

Bugün, Marmara'da havanın parçalı bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

BURSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı

DENİZLİ °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı

İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu

ADANA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren (İbradi, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu, İskenderun körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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