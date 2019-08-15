Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son hava tahmini uyarısı (İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının Kuzey ve Doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yapılan uyarıda, "Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Kuzey ve Doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı tahmin edildiğinden sıcak havanın oluşturabileceği (güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı vb.) olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ve çocukların dikkatli olmaları gerekmektedir." denildi.

'TURUNCU' UYARI



Meteoroloji'nin sitesindeki sıcak hava uyarısında, Amasya, Artvin, Çorum, Gümüşhane, Sivas, Tokat ve Bayburt için 'turuncu' uyarı verildi. Meteoroloji'nin sitesinde 'turuncu' uyarı için, 'Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.' tanımı yapılıyor.