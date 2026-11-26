Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mesajların daha sonra gönderilmek üzere zamanlanmasına olanak tanıyan "planlanmış mesajlar" adlı yeni bir özelliğin duyurusunu gerçekleştirdi. Şirket, bu özelliğin kullanıcılar tarafından en çok talep edilen özelliklerden biri olduğunu belirtti.

WHATSAPP'TA ZAMANLANMIŞ MESAJLAR NASIL GÖNDERİLİR?

Yeni özellikle WhatsApp kullanıcıları, hem bireysel sohbetlerde hem de grup sohbetlerinde mesajlarını en erken 10 dakika, en geç 14 gün sonra alıcıya ulaşacak şekilde zamanlayabiliyor.

Bunun için kullanıcıların mesajı hazırladıktan sonra gönder düğmesini basılı tutması ve ardından mesajın ulaşacağı tarih ile saati seçmesi yeterli oluyor. Mesajlar, alıcıya diğer mesajlar gibi görünüyor.

Öte yandan kullanıcılar, gelecekteki tüm mesajları görebiliyor ve fikir değişikliği durumunda bu mesajları önceden silebiliyor.

TELEFON KAPALI OLSA DA MESAJLAR GİDİYOR

Telefon kapalı olsa veya şarjı tükenmiş olsa bile, planlanmış mesajlar seçilen saatte görünüyor ve tüm kişisel mesajlar gibi uçtan uca şifrelenmeye devam ediyor. Bu nedenle WhatsApp da dahil olmak üzere hiç kimse mesajı okuyamıyor.

WhatsApp, metin, fotoğraf ve videolarla çalışan planlanmış mesajlar özelliğinin önümüzdeki haftalarda kademeli olarak tüm dünyada kullanıma sunulacağını belirtti.