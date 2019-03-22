Meteoroloji Hortum Eylem Planı hazırlıyor! İşte diğer çalışmalar...

Coşkun, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) faaliyet ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu yıl Dünya Meteoroloji Günü'nün temasının dünya, güneş ve hava olduğunu belirten Coşkun, "Gün dolayısıyla özel bir fotoğraf yarışması düzenledik. Bine yakın müracaat oldu, ilk 3'e girenlere ödüllerimiz olacak." diye konuştu.

Coşkun, MGM'nin Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından bölgesel eğitim merkezi seçildiğine işaret ederek, bu kapsamda 136 farklı ülkeden bin 500'ü aşkın yabancı katılımcının Ankara, İstanbul ve Antalya'da düzenlenen kurs, çalıştay ve seminerlere katıldığını söyledi. Coşkun, MGM'nin uluslararası birçok kuruluşa da üye olduğunu ifade etti.

HORTUM EYLEM PLANI



Türkiye'de son dönemde meydana gelen hortum olaylarına dikkati çeken Coşkun, "Antalya, Mersin ve Muğla en çok hortum yaşanan illerimiz. Hortum Eylem Planı çalışması başlattık. Biz uyarılarımızı duyururken hortum riskini de dile getiriyoruz. Vatandaşlarımız da buna göre önlemlerini almalı." dedi.

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARI İÇİN TAHMİN



Coşkun, tıbbi meteoroloji alanında da çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Aşırı sıcak ve soğuk hava dalgalarına yönelik tahmin ve uyarılar yapıyoruz. Kalp ve solunum yolu gibi rahatsızlığı olanlar, hamileler, çocuklar ve yaşlılar için risk teşkil eden çöl tozlarının taşınımı konusunda da tahmin ve uyarılar yapılıyor. Ayrıca kış mevsiminde yaşanması muhtemel kentsel hava kirliliği riski için enverziyon tahminleri hazırlanarak yayınlanıyor." diye konuştu.