Meteoroloji son dakika hava durumu tahmini (Sıcaklıklar artıyor)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde yağışla birlikte azalacağı ve batıda mevsim normallerinin üzerinde, doğuda ise mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
SİVAS °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
BAYBURT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğu, zamanla Batı Karadeniz’in batısında güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa), Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu:
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle ve akşam saatlerinde 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Meteoroloji duyurdu: Bugünden itibaren...
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