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Meteoroloji son dakika hava durumu tahmini (Sıcaklıklar artıyor)

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.05.2019 07:23 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre 20 Mayıs Pazartesi'den (bugün) itibaren Türkiye genelinde sıcak havalar etkisini arttırmaya başlayacak. Batıda sıcaklıkların mevsim normallerin üzerinde olması ve 6 derece birden artması beklenirken, doğuda ise sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji son dakika hava durumu tahmini (Sıcaklıklar artıyor)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde yağışla birlikte azalacağı ve batıda mevsim normallerinin üzerinde, doğuda ise mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

SİVAS °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

BAYBURT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

VAN °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğu, zamanla Batı Karadeniz’in batısında güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50km/sa), akşam saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40km/sa), Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu:
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle ve akşam saatlerinde 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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