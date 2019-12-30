Meteoroloji son hava durumu tahminleri! (30 Aralık pazartesi bugün için kar, yağmur ve fırtına uyarısı)

Hava durumuyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yurt genelinde etkili olan yağışlı havanın gün boyu sürmesi beklenirken; Meteoroloji'den pek çok il için kar yağışı, sağanak ve fırtına uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Artvin'in iç kesimleri hariç Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Antalya il geneli ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) sağanak, Antalya il merkezi ile Adana ve Mersin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Konya ve Karaman çevreleri, Niğde'nin ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar (20 cm. üzeri)şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından hafta sonundan itibaren başlayan yağış etkisini sürdürüyor. İstanbul’da sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar yağış nedeniyle zorluk yaşarken, bazı vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluşurken, zaman zaman sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan İstanbul Valiliği fırtına ve sağanak yağış nedeniyle yaptığı açıklamada, fırtınanın sebep olabileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklar için vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu. YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI Beklenen kar yağışlarının; Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm), yükseklerinde yoğun (20-40 cm), Niğde ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerinde yoğun (20 cm. üzeri) olacağı tahmin edildiğinden, başta İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan karayolları ve geçitler (Alacabel Geçidi, Sertavul Geçidi, Ulukışla ve Pozantı arasındaki karayolları ve geçitler) olmak üzere ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI Yağışların Antalya il geneli, Isparta ve Burdur'un doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), Antalya il merkezi, Mersin ve Adana çevrelerinde ise çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT! Rüzgarın Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. 30 ARALIK İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Edirne ve Kırklareli'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu KOCAELİ °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı DENİZLİ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu İZMİR °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı MANİSA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Burdur ve Isparta'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) Antalya il merkezi ile Mersin ve Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Akdeniz'in 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar 820 cm. üzeri) yağışı bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, 1000 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar (20 cm.üzeri) şeklinde olması bekleniyor. ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli, il merkezinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, doğusunun 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar (20 cm.üzeri) şeklinde olması bekleniyor. HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı ISPARTA °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin güney kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. ANKARA °C, 4°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı ESKİŞEHİR °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların özellikle güney ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SİVAS °C, 3°C

Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu KASTAMONU °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Artvin'in iç kesimleri dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. AMASYA °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu aralıklı yağmurlu TOKAT °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı KARS °C, 2°C

Çok bulutlu MALATYA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı VAN °C, 4°C

Çok bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinin zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. BATMAN °C, 11°C

Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DİYARBAKIR °C, 11°C

Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ŞANLIURFA °C, 11°C

Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz’in batısı, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege’de kuvvetli fırtına; Batı Akdeniz’de fırtına; Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinde 5 ila 7 (40-60 km/sa), batısı 6 ila 8 (50-75 km/sa), akşam saatlerinde 9 (90 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısında 1,5 ila 2,5 m, Batı Karadeniz’in batısı yer yer 3,5 m, Görüş; İyi, yağış anında orta; fırtına anında zayıf. MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5 m, Görüş: Zayıf. EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 (75-90 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), kuzeyi kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 4,0 ila 5,0 m, güney Ege’nin güneyi 1,5 ila 2,5 m, Görüş: Zayıf.