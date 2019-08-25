Meteoroloji son raporunu yayımladı! 8 ilde sağanak yağış bekleniyor!

Türkiye'yi hafta boyunca etkisi altına alan sağanak yağış Karadeniz'de etkisini sürdürecek. Meteoroloji tarafından yayımlanan son rapora göre 8 ilde sağanak yağış etkili olacak.

Pazar günü Karadeniz’in orta ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun doğusunda gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta sağanak yağış etkili olacak. Yağışların yarın ve salı günü de etkisini göstermesi bekleniyor.

Öte yandan yurt genelinde sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sıcaklıklar Marmara’da, Ege’de, Akdeniz’de yer yer 37-38 derecelerde, Güneydoğu Anadolu da ise 40 dereceler ölçülüyor.





