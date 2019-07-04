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Meteoroloji uyarmıştı! Aniden bastırdı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 04.07.2019 22:11 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Edirne ve Kırklareli çevreleri, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesine sağanak uyarısında bulunmuştu. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şiddetli dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji uyarmıştı! Aniden bastırdı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şiddetli dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Safranbolu ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı bazı bölgeleri beyaza bürürken, ardından gelen yağmur ise cadde ve sokaklar ile pazar yerlerini dere yatağına çevirdi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve kısa süren şiddetli sağanak, özellikle ilçe merkezinde etkili oldu.

Aniden bastıran sağanak dolayısıyla caddelerde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar yolda yürümekte, sürücüler de su birikintileri sebebiyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Su birikintilerinin ortasında kalan bazı araçlar zarar gördü.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Edirne ve Kırklareli çevreleri, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinde bugün sağanak tahmin ediliyordu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün ülkenin kuzeydoğusu, Trakya kesimi ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağını açıklamıştı.

Edirne ve Kırklareli çevreleri, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinde sağanak bekleniyordu.

Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyordu. (Ajanslar)

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meteoroloji meteoroloji genel müdürlüğü Edirne Kırklareli dolu

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