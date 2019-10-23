Mynet Trend

Meteoroloji'den 'İstanbul'a kasımda kar yağışı' iddiasına ilişkin açıklama

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.10.2019 20:00 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, "İstanbul'da kasım sonunda kar yağışı bekleniyor" iddialarının kaynağının kurum olmadığı belirtilerek, "Bir aydan fazla bir dönemi kapsayacak herhangi bir bölge için hava tahminlerinin bugünden sunulmasının bilimsel bir yaklaşım tarzı olmadığı değerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Meteoroloji'den 'İstanbul'a kasımda kar yağışı' iddiasına ilişkin açıklama

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında "İstanbul’da kasım sonunda kar yağışı beklendiği" iddialarını içeren haberler yer aldığı hatırlatıldı.

Haberlerin kurum kaynaklı olmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir aydan fazla bir dönemi kapsayacak herhangi bir bölge için hava tahminlerinin bugünden sunulmasının bilimsel bir yaklaşım tarzı olmadığı değerlendirilmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün mevsimlik tahminlerine göre bu kış mevsiminin İstanbul özelinde yağış bakımından mevsim normalleri civarında, hava sıcaklıklarının ise uzun yıllar ortalamalarından 0,5-1,0 derece daha sıcak geçeceği öngörülmektedir. Uzun yıllar ortalamalarından daha sıcak geçmesi beklenen kış mevsiminde soğuk hava dalgalarının ve kar yağışlarının meydana gelmeyeceği anlamı çıkarılmamalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminleri günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik tahminler olarak 'www.mgm.gov.tr' adresinde yayınlanmaktadır. Mevsimlik tahmin ürünlerinin takip edilmesi uzun vadeli planlama çalışmalarında değerlendirilebilir." (DHA)

Kandilli açıkladı! İstanbul'a kar geliyorKandilli açıkladı! İstanbul'a kar geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü istanbul kar yağışı

En Çok Okunan Trend Haberler

İstanbul'a kar geliyor! İşte o tarih

İstanbul'a kar geliyor! İşte o tarih

Sır perdesi aralandı! 'Dağda karısının arkadaşıyla...'

Sır perdesi aralandı! 'Dağda karısının arkadaşıyla...'

Cinsel saldırıda bulunan eniştesini tarım ilacıyla öldürdü

Cinsel saldırıda bulunan eniştesini tarım ilacıyla öldürdü

Malezya'da fare yiyen şebekler bulundu

Malezya'da fare yiyen şebekler bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir il onu konuşuyor! Herkes merak ediyor

Bir il onu konuşuyor! Herkes merak ediyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlkokulda 'uyuşturuculu sandviç' iddiası ortalığı karıştırdı

İlkokulda 'uyuşturuculu sandviç' iddiası ortalığı karıştırdı

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günün en iğrenç haberi! Komşusunun eşeğine tecavüz etti

Günün en iğrenç haberi! Komşusunun eşeğine tecavüz etti

Yaşlı kadın evinde ölü bulunmuştu! Vahşetin detayları ortaya çıktı

Kan donduran olayı detaylarıyla anlattı

İş yerine giren hırsızı sosyal medyada arıyor

İş yerine giren hırsızı sosyal medyada arıyor

Müge Anlı'da kayıp adamın sır perdesi aralandı! 'Dağda karısının arkadaşıyla...'

Sır perdesi aralandı! 'Dağda karısının arkadaşıyla...'

Uzmanlardan çok önemli balon balığı uyarısı

Uzmanlardan çok önemli balon balığı uyarısı! Avlanılmazsa...

Kına gecesindeki vahşette yeni gelişme! Öldürmek için böyle beklemiş, ibret olsun diye yapmış!

Vahşetten saniyeler önce... Öldürmek için böyle beklemiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.