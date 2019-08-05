Mynet Trend

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 05.08.2019 20:46 | Son Güncelleme

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kahramanmaraş, Malatya çevreleri ile Konya'nın güney, Karaman'ın batı ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kahramanmaraş, Malatya çevreleri ile Konya'nın güney, Karaman'ın batı ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek, diğer yerlerde hava az bulutlu ve açık geçecek.

HAVA ÜLKE GENELİNDE MEVSİM NORMALLERİNDE

Kuzeydoğu ve iç kesimlerde hava sıcaklıkları azalacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (saatte 40-60 kilometre) esecek. (AA)

PARTNERDidem Soydan'a izin çıktı ama...: Gelin adayı değil!Didem Soydan'a izin çıktı ama...: Gelin adayı değil!
Eşiyle tartışıp tüfekle vurduktan sonra kendini ihbar etmişti! Acı haber geldiEşiyle tartışıp tüfekle vurduktan sonra kendini ihbar etmişti! Acı haber geldi
İki kız kardeş suçüstü yakalandı!İki kız kardeş suçüstü yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağış rüzgar

En Çok Okunan Trend Haberler

Böylesi görülmedi! Gelen ceza karşısında şaşkına döndü

Böylesi görülmedi! Gelen ceza karşısında şaşkına döndü

Savaş adım adım yaklaşıyor: Her seçenek masada!

Savaş adım adım yaklaşıyor: Her seçenek masada!

Seydioğlu Baklavaları’nın tabelaları indirildi

Seydioğlu Baklavaları’nın tabelaları indirildi

Tedaviden sonra saçları ve sakalları siyahlaştı

Tedaviden sonra saçları ve sakalları siyahlaştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Akılalmaz olay! 'Ucuz altın kampanyası' başlattı ancak...10 saniyede iki bavul altın

Akılalmaz olay! 'Ucuz altın kampanyası' başlattı ancak...10 saniyede iki bavul altın

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Beraber yaşadığı kadına dehşeti yaşattı! Korkunç olay

Beraber yaşadığı kadına dehşeti yaşattı! Korkunç olay

'Daha öncekilerden çok farklı' Bir kez daha ortaya çıktı

'Daha öncekilerden çok farklı' Bir kez daha ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kocası tarafından vurulan kadın, bir aylık yaşam savaşını kaybetti

Eşiyle tartışıp tüfekle vurduktan sonra kendini ihbar etmişti! Acı haber geldi

Kayseri'de hırsız kız kardeşler yakalandı

İki kız kardeş suçüstü yakalandı!

Şaşkına çeviren olay! Hiç gitmediği şehirden ceza geldi

Böylesi görülmedi! Gelen ceza karşısında şaşkına döndü

Akıllara durgunluk veren plan! Çete lideri bu halde yakalandı!

Akıllara durgunluk veren plan! Çete lideri bu halde yakalandı!

Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

'Altın kızlar' parasını çaldı, soyulduğunu polisten öğrendi

'Altın kızlar' parasını çaldı, soyulduğunu böyle öğrendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.