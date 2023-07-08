Metin Akpınar, Candaş Tolga'ya konuk oldu! 'Uyuz oluyorum' deyince aldığı yanıt şaşırttı! 'Ben onlardan biriyim'

Candaş Tolga'nın sunumuyla Kafa Tv'nin YouTube sayfası üzerinden yayınlanan 'Uzun Lafın Kısası' programının yeni bölüm konuğu usta sanatçı ve oyuncu Metin Akpınar oldu. Türkiye'nin en güzel tatil yerleri ve moda hakkında konuşan Akpınar ve Candaş Tolga'nın arasında geçen bir diyalog dikkat çekti.

Metin Akpınar programda erkeklerin parmak arası terlik giymesini eleştirince Candaş Tolga da 'Ben erkeklerin atletle gezmesine uyuz oluyorum. Atlet derken hani kıyafetin içine giyilenden bahsetmiyorum. Atleti böyle baya tişört gibi dışarda giyenler var. Çok itici duruyor bana göre' dedi.

Henüz Candaş Tolga sözlerini bitirmemişken Akpınar gülümseyerek araya girdi ve 'Şimdi burada anlaşamadık ben onlardan biriyim' diye ekledi.

Candaş Tolga şaşkınlıkla 'Nasıl yani atletle mi geziyorsunuz?' diyince Akpınar; 'Ben atlet severim. Yazın teknede hep atletle gezerim' sözleriyle gülümsetti. İkili arasındaki bu diyalog sosyal medya gündem oldu.

