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Metin Akpınar'dan Altılı Masa ve Meral Akşener yorumu! "Rüzgarsız havada..."

13.03.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metin Akpınar, Youtube'da katıldığı Kafa TV programında Altılı Masa'ya dair yaptığı yorumlarla gündeme geldi. Metin Akpınar, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masayı terk edip geri dönmesini yorumladı.

Usta oyuncu Metin Akpınar, Youtube'da katıldığı Kafa TV programında 6'lı Masa'da yaşananları değerlendirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masadan önce kalkmış ağır sözler söyleyerek Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmuştu. Sonrasında Akşener'in masaya geri dönmesiyle birlikte 6'lı Masa'nın adayının Kılıçdaroğlu olması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Usta oyuncu "Akşener masadan kafa atarak kalktı" diyerek bir tekerleme söyledi ve herkesi güldürdü.

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Akpınar masada yaşananları değerlendirirken, "Rüzgarsız havada fırıldak dönüyorsa mutlaka bir üfleyeni vardır. Bununla kapatalım bu mevzuyu" dedi.

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"SOFRA, 6'LI MASA'YA BENZEMEZ"

Akpınar, günlerce süren sohbet masalarından bahsederken, "Ben alkolik olmadım hiç ama o keyfe bağımlılığım oldu. Sofra adabına bağımlılığım oldu. Sofra 6'lı masaya, 5'li masaya benzemez. Sofra çok güzel kuralları olan efendice bir şeydir. Öyle hemen oturup, kalkamazsınız" ifadelerini kullandı.

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