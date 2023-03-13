Metin Akpınar'dan Altılı Masa ve Meral Akşener yorumu! "Rüzgarsız havada..."

Usta oyuncu Metin Akpınar, Youtube'da katıldığı Kafa TV programında 6'lı Masa'da yaşananları değerlendirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masadan önce kalkmış ağır sözler söyleyerek Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmuştu. Sonrasında Akşener'in masaya geri dönmesiyle birlikte 6'lı Masa'nın adayının Kılıçdaroğlu olması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Usta oyuncu "Akşener masadan kafa atarak kalktı" diyerek bir tekerleme söyledi ve herkesi güldürdü.

Akpınar masada yaşananları değerlendirirken, "Rüzgarsız havada fırıldak dönüyorsa mutlaka bir üfleyeni vardır. Bununla kapatalım bu mevzuyu" dedi.

"SOFRA, 6'LI MASA'YA BENZEMEZ"

Akpınar, günlerce süren sohbet masalarından bahsederken, "Ben alkolik olmadım hiç ama o keyfe bağımlılığım oldu. Sofra adabına bağımlılığım oldu. Sofra 6'lı masaya, 5'li masaya benzemez. Sofra çok güzel kuralları olan efendice bir şeydir. Öyle hemen oturup, kalkamazsınız" ifadelerini kullandı.

