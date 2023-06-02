MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Metin Akpınar'dan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken sözler: Yerel seçimlere kadar...

Metin Akpınar'dan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken sözler: Yerel seçimlere kadar...

02.06.2023 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı Metin Akpınar, YouTube'da yaptığı programda gündeme ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Candaş Tolga Işık'ın 'Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?' sorusunu yanıtlayan Akpınar, "Böyle bir şeyi yetki görmüyorum, istifa et, git diyemem. Yerel seçimlere kadar altılı masayı da bozmadan götürmeleri gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. Akpınar, CHP liderinin muhalefeti birleştirme konusunda yapılmasını gerekeni yaptığını da söyledi.

Metin Akpınar'dan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken sözler: Yerel seçimlere kadar...

Metin Akpınar, Kafa TV'nin YouTube kanalında yayınlanan Uzun Lafın Kısası programında gazeteci Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı. 28 Mayıs seçimlerini hatırlayan Işık, usta sanatçıya 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun iyi oy aldığına inanıyor musunuz?' sorusunu yöneltti.

metinakpınar2

Akpınar, "Bence iyi bir oy aldı. Muhafeleti birleştirmek açısından iyi düşündü Kılıçdaroğlu ve yapılması gerekeni yaptı. Muhafelet bu kadar oy aldı" dedi.

"İSTİFA ET, GİT DİYEMEM"

Altılı masanın devam etmesi gerektiğini ifade eden usta sanatçı, "Seçmenin, partiden istifa ya da kalması için fikir vermesine karşıyım. Karar parti teşkilatının işi. Önce Kılıçdaroğlu'nun kendisinin karar vermesi gerekiyor. Böyle bir şeyi yetki görmüyorum, istifa et, git diyemem. Yerel seçimlere kadar altılı masayı da bozmadan götürmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir başarı sağlanmalı ama bunun olabileceğini sanmıyorum, zor görünüyor. Öyle olmazsa, parti kendi içinde karar verir. Halkın talebi olabilir, ayrılsın diyenler de devam etsin diyenler de var. Değerlendirilebilir. 5 sene sonra 80 yaşında olması yönetimde iyi midir değil midir diye değerlendirenler var. MYK değiştirdin, yetmiyor, gençleri ve kadınları teşkilata kazandırmak lazım." şeklinde konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6.5 ayda 41 kilo veren Damla Ersubaşı'nı bir de şimdi görün!6.5 ayda 41 kilo veren Damla Ersubaşı'nı bir de şimdi görün!
Transparan elbisesiyle poz verdi! 'Kraliçe gibisin'Transparan elbisesiyle poz verdi! 'Kraliçe gibisin'
Yaş farkı dikkat çekmişti! Melike Şahin sevgilisiyle evlendiYaş farkı dikkat çekmişti! Melike Şahin sevgilisiyle evlendi
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Metin Akpınar Pınar yaşında söyledi

En Çok Okunan Haberler

Osman Gökçek uyarı alınca yemin metnini ikinci kez okudu!

Osman Gökçek uyarı alınca yemin metnini ikinci kez okudu!

CHP'den ilk açıklama geldi! "Bizden şunu beklemesinler..."

CHP'den ilk açıklama geldi! "Bizden şunu beklemesinler..."

Ve Meclis resmen açıldı! İlk yemin Bahçeli'den

Ve Meclis resmen açıldı! İlk yemin Bahçeli'den

Memur maaşı, emekliye zam, asgari ücret... İşte ilk yanıt bulacak sorular!

Memur maaşı, emekliye zam, asgari ücret... İşte ilk yanıt bulacak sorular!

Erdoğan'dan partililere Beylikdüzü sitemi: Halledemediniz

Erdoğan'dan partililere Beylikdüzü sitemi: Halledemediniz

HÜDA PAR'lı vekil böyle yemin etti

HÜDA PAR'lı vekil böyle yemin etti

İlginizi Çekebilir

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Yasak aşk skandalı! Evli gardiyanın ve mahkumun ilişkisi olay oldu

Yasak aşk skandalı! Evli gardiyanın ve mahkumun ilişkisi olay oldu

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

4 yaşındaki çocuk babasının silahıyla kendisini vurdu

4 yaşındaki çocuk babasının silahıyla kendisini vurdu

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Ayaklarınızı şımartın! Adidas'ın Cetra modeli indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.