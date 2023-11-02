Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu babasının doğum gününü kutladı! 'Anlarsın bu Duygu'yu...'

Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.

Tek yumurta ikizleri, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya’daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıktan sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.

'YETER YA! BİZİ KONUŞUP DURMAYIN'

Nebioğlu, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan haberlere isyan ederek; "Yeter ya! bizi konuşup durmayın sayın magazin kanalları. Dede diyen, baba diyen insanları gösterin!

Biz Metin Akpınar ailesine özgürce ne baba diyebildik, ne dede diyebildik. Ayrıca 35 seneyi bildiğini de şahitlerle kanıtlayacağız!" demişti.

Duygu Nebioğlu, son olarak Instagram sayfasının hikayeler bölümünden 82 yaşına giren usta oyuncu Metin Akpınar'ın doğum gününü kutlamasıyla gündem oldu.

'DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN BABACIĞIM'

Babasının gençlik yıllarından bir kareyi paylaşan Nebioğlu, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Doğum günün kutlu olsun babacığım. Anlarsın bu Duygu'yu, sever seni görmeyi..."









