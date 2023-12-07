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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu anlattıklarıyla yeniden gündem oldu! Konuşmakta zorlandı verdiği detaylar şoke etti

07.12.2023 07:32 | Son Güncelleme:
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Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu Katarsis'e konuk oldu. Duygu Nebioğlu babasının kendisini son süreçten sonra hiç aramadığını ifade ederek "Öğrendiğim kadarıyla evden dışarı çıkmıyor kapalı bir hayat yaşıyor" dedi. Genç kadın açıklama yaparken de konuşmakta zorlandı.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar'ın iki kızı olduğu ortaya çıktı. Akpınar'ın 35 yaşındaki ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, açtığı babalık davasını kazanarak gündeme bomba gibi düştü.

Katarsis X-TRA ‘da Gökhan Çınar’ın konuğu olan Duygu Nebioğlu çocukluğu ve zorlu büyüme sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Annesine ulaştıktan sonra babasının Metin Akpınar olduğunu öğrenen ve son dönemde hukuki olarak bunu kanıtlayan Duygu duygularını anlatırken konuşmakta da zorlandı.

Ekran Alıntısı

"HAYRAN-SANATÇI İLİŞKİSİ KURDU"

Metin Akpınar'ın kızı "Yapılması gereken şey yapılmadı ama ben babamla bir arAya geldiğim zaman bana olan sevgisini hissettim zaten o yüzden senelerdir basına sızmadı. Sadece baba-kız ilişkisinde kalamadık hayran ve sanatçı ilişkisi kurdu benimle... Ama onun gözüne baktığım zaman anlatamadığı şeyler olduğunu hissettim ama karşı taraf ne yapmak istiyorsak onu yap pozisyonuna getirdi" dedi.

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Duygu Nebioğlu konuşmasında babasıyla bir diyalaoğu olmadığını ifade etti ve "Beni henüz kimse aramadı hâlâ, sadece takip ediyorlar. Arayacağını da sanmıyorum umarım arar" diyerek şaşırttı.

ANNESİ HABERLER SONRASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu "Dışarıdan bir dış ses diyeyim ben rahatsız etti. Eşinden dolayı benimle gizli gizli görüştüğü dönemler vardı, öğrendiğim kadarıyla da evinden dışarı çıkmıyor şu aralar umarım arar" yorumunda bulundu.

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Duygu Nebioğlu annesinin bu olayın basına yansıdığında Almanya'da sinir krizi geçirdiği ifade ederek "Çok korkuyordu. O dönem tek gecelik bir ilişki olduğunu sanmıyorum annem bizi doğurduğu zaman 24 yaşındaydı. Ben annemin 4. çocuğuyum" dedi.

ANNESİNE DAİR DETAYLAR ŞOKE ETTİ

Annesiyle ilgili detaylara yer veren genç kadın "Dedem çok yakışıklı bir adam, annesi dedemi defalarca kez aldatıyor, Sofi'nin göz önünde annesi cinsel ilişkiye giriyor ve söylemeyeceksin babana diyerekten büyüyen bir kız çocuğu... Anneanne tarafından sürekli ünlü olsun diye ajanslara götürülüyor, ünlülerle zorla tanıştırılmaya götürülüyor. Feriha Orancı, anneannem... Kadın kumarbaz, dedeyi aldatan bir figür. Annem böyle büyüyor..." diyerek şaşırttı.

Metin Akpınar'ın kızı annesinin farklı ilişkilerden 4 çocuğunun daha olduğunu ifade etti ve anneannesinin kızını zor durumlara soktuğunu iddia etti.

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