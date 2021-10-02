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Metin Akpınar'ın süpervizörluğunu yaptığı 'Deli Bayramı' prömiyerini yaptı

02.10.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandeminin ardından Ekim ayında sahnesine dönerek tiyatroseverlerle buluşan DasDas’ın merakla beklenen yeni oyunu ‘Deli Bayramı’nın prömiyeri dün gece gerçekleşti. Süpervizörlüğünü usta sanatçı Metin Akpınar’ın yaptığı oyunun ilk temsiline birçok ünlü isim katıldı.

Metin Akpınar'ın süpervizörluğunu yaptığı 'Deli Bayramı' prömiyerini yaptı

Ekim ayı itibariyle sahnesine geri dönen kültür sanat ve eğlencenin merkezi DasDas’ta sezonun ilk yeni prodüksiyonu ‘Deli Bayramı’nın prömiyeri dün gece gerçekleşti.

Deli Bayramı Oyun Ekibi (2)
Biletleri haftalar öncesinden tükenen oyunun ilk gösterimine Afra Saraçoğlu, Deniz Can Aktaş, İbrahim Büyükak, İdil Fırat, Mert Yazıcıoğlu, Naz Çağla Irmak gibi birçok ünlü isim de katıldı. Oyunun ardından selamlamaya çıkan ekibi tiyatroseverler dakikalarca ayakta alkışladı.

DasDas_Deli Bayramı (3)

Süpervizörlüğünü usta sanatçı Metin Akpınar’ın yaptığı, yönetmenliğini Metin Akpınar ve Mert Fırat’ın beraber üstlendiği ‘Deli Bayramı’nın zengin oyuncu kadrosunda Alper Baytekin, Ayşegül Cengiz, Büşra Alnıtemiz, Cansu Boz, Didem Balçın, Erdi Güçlü, Hande Özkurt, Kadir Burak Baydar, Mert Fırat, Nila Fırat, Özgün Aydın, Tunahan Çilingir ve Volkan Yosunlu bir araya geliyor.

Turgut Özakman’ın 1987 yılında kaleme aldığı ‘Deliler’ oyununun günümüze uyarlandığı ve tüm karakterlerin DasDas’ı ele geçirdiği ‘Deli Bayramı’nda deliler, 1980’li yıllara da göz kırparak komedinin gücünü bir kez daha hatırlatıyor.

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Metin Akpınar
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