Metin Feyzioğlu'ndan 'resmi ve imam nikahı' açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yazılı açıklamasında, Ağrı'da katıldığı bir nikah töreninde resmi ve dini nikahın aynı anda kıyılmasından dolayı basında yer alan haberlerle yapay bir tartışma yaratılmak istendiğini belirtti.

Törende resmi nikahın yanında ailelerin tercihi doğrultusunda dini nikahın da kıyıldığını vurgulayan Feyzioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ağrı’da bir meslektaşımız ile Sayın Baro Başkanımızın yeğeninin nikah merasimi üzerinden kamuoyunda, Türkiye'nin çok yoğun gündemine rağmen yapay bir tartışma yaratılmak istendiğini görüyoruz. Öncelikle resmi nikah töreninde şahitlik yapma mutluluğunu bana yaşatan ailelere teşekkür ediyorum. Genç çifte bir kez daha ömür boyu mutluluklar diliyorum.

Evlilik merasimlerinde, resmî nikah ile evlilik birlikteliği gerçekleştirilir. Resmî nikah kanuni bir zorunluluktur.

Belediye Başkanımızı ziyaret ettikten sonra kendisinin davetiyle katıldığımız merasimde resmi nikah Belediye Başkanı tarafından kıyılmıştır. Ailelerin tercihi çerçevesinde dini nikah merasimi de din görevlisi tarafından gerçekleştirilmiştir. Biz dini merasimde herkes gibi davetli konumundaydık. Resmi nikah merasiminde ise ben ve Baro Başkanımız şahitlik yaptık. Konu bundan ibarettir. Bunun altında başka niyet aramak, farklılıkları düşmanlık vesilesi yapacağı gibi, yeni evlileri de üzecektir."