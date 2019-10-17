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Metin Feyzioğlu'ndan 'resmi ve imam nikahı' açıklaması

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.10.2019 12:39 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, şahit olarak katıldığı nikah töreninde resmi ve dini nikahın birlikte kıyılması nedeniyle basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Feyzioğlu, "Türkiye'nin çok yoğun gündemine rağmen yapay bir tartışma yaratılmak istendiğini görüyoruz" dedi.

Metin Feyzioğlu'ndan 'resmi ve imam nikahı' açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yazılı açıklamasında, Ağrı'da katıldığı bir nikah töreninde resmi ve dini nikahın aynı anda kıyılmasından dolayı basında yer alan haberlerle yapay bir tartışma yaratılmak istendiğini belirtti.

Törende resmi nikahın yanında ailelerin tercihi doğrultusunda dini nikahın da kıyıldığını vurgulayan Feyzioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ağrı’da bir meslektaşımız ile Sayın Baro Başkanımızın yeğeninin nikah merasimi üzerinden kamuoyunda, Türkiye'nin çok yoğun gündemine rağmen yapay bir tartışma yaratılmak istendiğini görüyoruz. Öncelikle resmi nikah töreninde şahitlik yapma mutluluğunu bana yaşatan ailelere teşekkür ediyorum. Genç çifte bir kez daha ömür boyu mutluluklar diliyorum.

Evlilik merasimlerinde, resmî nikah ile evlilik birlikteliği gerçekleştirilir. Resmî nikah kanuni bir zorunluluktur.

Belediye Başkanımızı ziyaret ettikten sonra kendisinin davetiyle katıldığımız merasimde resmi nikah Belediye Başkanı tarafından kıyılmıştır. Ailelerin tercihi çerçevesinde dini nikah merasimi de din görevlisi tarafından gerçekleştirilmiştir. Biz dini merasimde herkes gibi davetli konumundaydık. Resmi nikah merasiminde ise ben ve Baro Başkanımız şahitlik yaptık. Konu bundan ibarettir. Bunun altında başka niyet aramak, farklılıkları düşmanlık vesilesi yapacağı gibi, yeni evlileri de üzecektir."

'BAŞARAMADILAR, BAŞARAMAYACAKLAR'

Feyzioğlu, haberlerde olayların çarpıtıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her vesileyle ve mümkün olan her çarpıtma yöntemi uygulanarak şahsıma yöneltilen saldırıların sebebi, elini vicdanına koyan herkesçe bilinmektedir. Bizim görevimiz ülkemiz ve meslektaşlarımız için durmaksızın çalışmak ve üretmektir. Enerjimizi tüketmeye ve bizi tüm güçleriyle engellemeye çalışanlar bugüne kadar başaramadılar, başaramayacaklar."

(AA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kimin yanında olduğuna karar ver artık ! Adalet ve Hukukun yanında mısın, para-iktidar- gücün yanında mı ?
İnsanların yaptığı 1. yanlış KUSUR, 2. yanlış HATA üçüncü ve sonrası TERCIH' tir.
Soldaki Mahmut Tuncer mi ,:)))
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