Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık komşularına kurşun yağdırmıştı! O soruyu böyle yanıtladı: 'Ne söyleyeyim kardeşim'

Ünlü şarkıcı Metin ışık ve oğlu Mustafa Işık ile husumetli oldukları aynı mahallede oturan grup arasında dün akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Metin Işık ile oğlu pompalı tüfekle grubun üzerine ateş açtı.

OĞLUYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Naile D., Yusuf Memduh S., Sema A., Kader S. ve Emine A. çevre hastanelere kaldırıldı. Metin Işık ile Mustafa Işık ise gözaltına alındı.

"NE SÖYLEYEYİM KARDEŞİM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından baba ve oğlu, sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği’ne getirildi. Şarkıcı Metin Işık, olayın sorulması üzerine basın mensuplarına, “Ne söyleyeyim kardeşim” yanıtını verdi. Sağlık kontrolünün ardından Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık, adliyeye sevk edildi.

(DHA)



