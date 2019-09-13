SPOR

Metin Oktay kabri başında anıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.09.2019 12:25 | Son Güncelleme

Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane futbolcularından Metin Oktay, vefatının 28. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Metin Oktay kabri başında anıldı

Vefatının 28. yıl dönümünde Galatasaray'ın ve milli takımın unutulmaz isimlerinden Metin Oktay, Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen törenle anıldı.

Törene Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yöneticiler, Metin Oktay'ın ailesi ve çok sayıda sarı-kırmızılı taraftarlar katıldı.

Oktay için okunan duaların ardından konuşan Başkan Mustafa Cengiz, “Bazı semboller, bazı isimler vardır onları tanımlayacak tam anlamıyla kelimeleri bilemem. Hele bizim kuşak için Metin Oktay çok farklı bir isim. Eğer bugün Galatasaray Türkiye çapında, dünya çapında bir marka, isim olmuşsa bunda Metin Oktay’ın varlığı ve ilk adımları kesinlikle belirleyici olmuştur. Ben Metin Oktay ile tanışma onuruna da eriştim. Ankara’da büyüdüm, okudum. O zaman Ankara’da 6-7 takım vardı. Ligler iki haftada bir cumartesi, pazar oynanırdı. Ben onu seyretme onuruna da erdim. Tabi o günler belki futbolun romantik çağlarıydı. Metin Oktayları, Turgay Şerenleri, Can Bartu’yu, Lefter’i hatırlamamak mümkün değil. Metin Oktay o kadar düzgün, beyefendi, idol bir kişilikti ki yaşamı boyunca bir kere kırmızı kart gördü. Onda da kendiliğinden sahayı ter etti. Can Bartu ile Metin Oktay’ın forma değiştirdiği o günleri özlüyoruz. Bizim dönemimizde Fenerbahçeli, Beşiktaşlı kardeşlerimizle yan yana maç izlerdik, hiçbir olay çıkmazdı. Belki bir gün inşallah bu da olacak” şeklinde konuştu.

PARTNER Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş! Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş!
İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında muhtemel 11'i İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında muhtemel 11'i
Galatasaray'ın Riva-Florya projesinde büyük şok!Galatasaray'ın Riva-Florya projesinde büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray mustafa cengiz metin oktay Topkapı Kozlu Mezarlığı

En Çok Okunan Haberler

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

Quaresma'dan şok iddia! 'Orman'ın çeki karşılıksız çıktı'

Quaresma'dan şok iddia! 'Orman'ın çeki karşılıksız çıktı'

Galatasaray'ın Riva-Florya projesinde büyük şok!

Galatasaray'ın Riva-Florya projesinde büyük şok!

G.Saray'dan TFF'ye flaş Terim yanıtı!

G.Saray'dan TFF'ye flaş Terim yanıtı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cenk Ergün'ün transfer yazışmaları ortaya çıktı!

Cenk Ergün'ün transfer yazışmaları ortaya çıktı!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Galatasaray'a Milan Baros müjdesi..!

Galatasaray'a Milan Baros müjdesi..!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metin Oktay kabri başında anıldı

Metin Oktay kabri başında anıldı

İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında muhtemel 11'i

İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında muhtemel 11'i

Galatasaray'ın Riva-Florya projesinde büyük şok!

Galatasaray'ın Riva-Florya projesinde büyük şok!

G.Saray'dan TFF'ye flaş Terim yanıtı!

G.Saray'dan TFF'ye flaş Terim yanıtı!

Tahkim Kurulu Fatih Terim kararını açıkladı!

Tahkim Kurulu Fatih Terim kararını açıkladı!

G.Saray'a stat müjdesi! Resmi açıklama...

G.Saray'a stat müjdesi! Resmi açıklama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.