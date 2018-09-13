Metin Oktay vefatının 27. yıl dönümünde kabri başında anıldı

Vefatının 27. yıl dönümünde Türk sporunun unutulmaz isimlerinden Metin Oktay, Topkapı Kozlu Mezarlığı’ndaki kabri başında yapılan törenle anıldı. Törene Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, Metin Oktay’ın ailesi ile çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar katıldı. Tören sırasında Metin Oktay ile ilgili düşüncelerini dile getiren Mustafa Cengiz, “Taçsız kral olarak anılan ama bizim için binlerce tacı olan Metin Oktay’ı anmak için buradayız. Benim için de özel. Biz Metin hayranı kuşak, Metin olalım diye büyüdük. Bugün Türkiye’de Metin adını taşıyan ne kadar insan varsa onun yüzde 90 nedeni Metin Oktay’dır. Metin Oktay sadece Galatasaraylı değil, insan ve spor ahlakının en büyük örneklerinden biri. Erken ölümü bizi çok üzdü. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun” diye konuştu.

Anma töreni edilen dualarla sona ererken, Metin Oktay’ın mezarı başında Galatasaray'ın 2017-2018 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonluk kupası da yer aldı.