Metin Sipahioğlu: "Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır"

Fenerbahçe'nin iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu, gündemle ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. "ZEYTİNYAĞI GİBİ ÜSTE ÇIKAN" Kulüp olarak taraftarlarımız tarafından zaman zaman ciddi eleştirilsek de başkanımız önderliğinde çizgimiz var. Bize cevap hakkı doğmadıkça, futbol dışında konuşmamaya ve ülkemizi kirli gündemlerle meşgul etmemeye çalışıyoruz. Biz böyle yaptıkça zeytinyağı gibi üste çıkan ve algı yapan açıklamalar geliyor. Son günlerde Fenerbahçemizin maçlarında yaşananları hedef alan bazı demeçler oldu. "GÖRDÜĞÜMÜZ ŞEYLER VAR" 90'lı yılların sonlarından federasyon başkanlığı yapan ve takımına sonra büyük hizmet eden kişileri gördük. Ülkenin başbakanının her maçına gidip desteklediği takımları gördük. Şampiyonluk fotoğraflarına giren ilgisiz kişileri gördük. "EN BÜYÜK KUMPASI GÖRDÜ FENERBAHÇE" 3 Temmuz 2011'de kahpe örgütün yaptığı saldırıdan sonra en büyük kumpası gördü Fenerbahçe. Bundan sonra hangi takımın zirveden dibe geldiği ve hangi takımın dipten zirveye çıktığı ortada. Hangi takımın otobüsünün kurşunlandığı ve sonra otobüs koltuklarında kimlerin gülerek poz verdiği de ortada.

"RIDVAN DİLMEN ALGISI YAPTILAR" Bu sezon başından itibaren Rıdvan Dilmen sezonu algısı yaptılar, sanki Serdar Tatlı'yı biz göreve getirmişiz algısı yaparak kirli algılarını yerleştirdiler. Serdar Tatlı için çok uğraştım diyen Galatasaray Başkanı'nı da geçen hafta herkes gördü. "YAVUZ HIRSIZ, EV SAHİBİNİ BASTIRIR" 25 senedir oynanan tiyatronun adı 'Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır'dır. Fenerbahçe, 2011'den beri sadece 1 kez şampiyon olmuştu ve 7 yıldır şampiyonluğu yoktur. Bu tablo varken hala utanmadan adalet adalet diye çığırtkanlık yapıyorlar. "BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASINA İMZA ATILIR AMA..." Beşiktaş, her kelimesine imza atılacak bir açıklama yaptı ama keşke Kadıköy'deki Beşiktaş maçı öncesinde hakem için 'Fenerbahçe Başkanı'nın şirketinde çalışıyor' algısı yapmasaydı da bu açıklamaları anlam bulsaydı. Olabilir, belki onu da hata olarak görüyorlardır, hata olabilir. "YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ" 4 dakika 17 saniye bizim golümüz incelendi! Dün akşam gri denecek pozisyonu tek açıdan değerlendiriyorlar ve 9 saniyede yangından mal kaçırır gibi iptal ediyorlar ve sonra iyi niyet bekliyorlar. Fenerbahçe nasıl iyi niyet göstersin? Böyle bir düzen var mı, böyle bir şey olabilir mi?