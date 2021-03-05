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Metin Sipahioğlu: "Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır"

05.03.2021 22:07 | Son Güncelleme:
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Metin Sipahioğlu: "Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu, gündemle ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"ZEYTİNYAĞI GİBİ ÜSTE ÇIKAN"

Kulüp olarak taraftarlarımız tarafından zaman zaman ciddi eleştirilsek de başkanımız önderliğinde çizgimiz var. Bize cevap hakkı doğmadıkça, futbol dışında konuşmamaya ve ülkemizi kirli gündemlerle meşgul etmemeye çalışıyoruz. Biz böyle yaptıkça zeytinyağı gibi üste çıkan ve algı yapan açıklamalar geliyor. Son günlerde Fenerbahçemizin maçlarında yaşananları hedef alan bazı demeçler oldu.

"GÖRDÜĞÜMÜZ ŞEYLER VAR"

90'lı yılların sonlarından federasyon başkanlığı yapan ve takımına sonra büyük hizmet eden kişileri gördük. Ülkenin başbakanının her maçına gidip desteklediği takımları gördük. Şampiyonluk fotoğraflarına giren ilgisiz kişileri gördük.

"EN BÜYÜK KUMPASI GÖRDÜ FENERBAHÇE"

3 Temmuz 2011'de kahpe örgütün yaptığı saldırıdan sonra en büyük kumpası gördü Fenerbahçe. Bundan sonra hangi takımın zirveden dibe geldiği ve hangi takımın dipten zirveye çıktığı ortada. Hangi takımın otobüsünün kurşunlandığı ve sonra otobüs koltuklarında kimlerin gülerek poz verdiği de ortada.

"RIDVAN DİLMEN ALGISI YAPTILAR"

Bu sezon başından itibaren Rıdvan Dilmen sezonu algısı yaptılar, sanki Serdar Tatlı'yı biz göreve getirmişiz algısı yaparak kirli algılarını yerleştirdiler. Serdar Tatlı için çok uğraştım diyen Galatasaray Başkanı'nı da geçen hafta herkes gördü.

"YAVUZ HIRSIZ, EV SAHİBİNİ BASTIRIR"

25 senedir oynanan tiyatronun adı 'Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır'dır. Fenerbahçe, 2011'den beri sadece 1 kez şampiyon olmuştu ve 7 yıldır şampiyonluğu yoktur. Bu tablo varken hala utanmadan adalet adalet diye çığırtkanlık yapıyorlar.

"BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASINA İMZA ATILIR AMA..."

Beşiktaş, her kelimesine imza atılacak bir açıklama yaptı ama keşke Kadıköy'deki Beşiktaş maçı öncesinde hakem için 'Fenerbahçe Başkanı'nın şirketinde çalışıyor' algısı yapmasaydı da bu açıklamaları anlam bulsaydı. Olabilir, belki onu da hata olarak görüyorlardır, hata olabilir.

"YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ"

4 dakika 17 saniye bizim golümüz incelendi! Dün akşam gri denecek pozisyonu tek açıdan değerlendiriyorlar ve 9 saniyede yangından mal kaçırır gibi iptal ediyorlar ve sonra iyi niyet bekliyorlar. Fenerbahçe nasıl iyi niyet göstersin? Böyle bir düzen var mı, böyle bir şey olabilir mi?

"SADECE 1 MAÇ VERİLİYORSA"

PFDK, dirsek atan bir oyuncuya sadece 1 maç ceza veriyor. Bunu veriyorsa, Türk futbolu sadece bağırma, çağırma ve algılarla yönetiliyordur. Dirsek atan bir oyuncuya 1 maç ceza veriyorsan, denklemlerle yönetiliyordur. 2012 yılında playoff finalinde yapacağımız maçta rakibimizin sahaya çıkabilmesi için, stoperleri ve teknik direktörleri cezalıydı, ceza ertelendi ve sahaya çıktılar. Biz bunları gördük. Türkiye de görsün, farkında olsun.

"HATALAR OLMASA LİDERDİK"

Hakem hataları olmasa, şu anda liderlik koltuğunda Fenerbahçe olurdu. Her maça final olarak odaklanacağız ve adım adım zafere yürüyeceğiz.

"CAMİAMIZ SABIRSIZ"

Camiamız, son zamanlarda şampiyonluk yaşayamadığımız için sabırsız. Son 13 hafta kenetlenelim, bu yapıya karşı tek şansımız kenetlenerek mücadele etmek.

"10 SENEDE 1 KEZ ŞAMPİYON OLDUK"

Her takıma oluyor falan yapılmamalı. Fenerbahçe 10 senede 1 kere şampiyon olmuş, 7 senedir şampiyon olamıyor, hala Fenerbahçe, Fenerbahçe... Bizim başkanımız bu konuşmadan sonra bile beni arayıp çok sert konuştun diyecek, cevap hakkı doğmadan konuşmamızı istemiyor. Hakkaniyetli bir şekilde, renk ayrımı yapmadan kararları verirseniz bu camia arınır.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BİRAZCIK UTANMAN VARSA, BİRAZCIK ARLANMAN VARSA ÇIKIP DERSİN Kİ EVET BİZ BAZI TAKIMLARLA SİDİK YARIŞTIRMAK İÇİN GEÇEN SEZON STOPERİMİZ OLMADIĞI HALDE ORTA SAHAYA 10 TANE TRANSFER YAPTIK BU SENEDE FORVET İHTİYACIMIZ OLDUĞU HALDE YİNE BAZI TAKIMLA YARIŞMAK ADINA MESUT İLE İRFANI ALDIK İYİ FUTBOL OYNAMIYORUZ,HAKEMLER YARDIM ETMESE YERİN DİBİNE GİRMİŞTİK DESENE AMA HAKLISIN TARAFTARIN GAZI BAŞKA TÜRLÜ NASIL ALINACAK O GARİBANLAR DA ALIŞMIŞLAR HEP SUÇU VE SUÇLUYU BAŞKA YERDE ARAMAYA BAŞKANINA SOR BAKALIM AYKUTUN YARDIMCILARININ HIRSIZLIKLARINI NASIL CEZALANDIRMIŞ B. ŞİMŞEKİ NASIL ÖDÜLLENDİRDİNİZ
güme giden 2 penaltı bir kırmızı kart içinde konuş saydın inandırıcı olurdu gerisi boş lakırtı

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