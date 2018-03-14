Metin Uca'dan Nihat Doğan'a olay sözler: İnsan artığı zavallı

Eski televizyon programcısı sosyal medya hesabından Metin Uca, ünlü sanatçı Nihat Doğan'a çok ağır bir hakarette bulundu.

NAZIM HİKMET ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

Nihat Doğan Survivor yarışmasından elenmiş " Nazım Hikmet'in güzel bir sözü var, diyor ki; 'Ben elmayı sevdim, elma beni sevmedi" sözleriyle veda etmişti. Metin Uca, Nihat Doğan'ın bu sözleri üzerinden ünlü sanatçıya çok ağır hakarette bulundu.

NİHAT ELMA SENDEN TİKSİNİR

"Biri insan artığı zavallıya söylesin Nazım'ın böyle bir dizesi yok" diyen Metin Uca, "Şiirde 'Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Zühre Tahir'i sevmeseydi hatta hiç sevmeseydi Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden' diyor usta ozan. Nihat elma senden tiksinir bu bakımdan" ifadelerini kullandı.

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