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Metin Uca'dan Nihat Doğan'a olay sözler: İnsan artığı zavallı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.03.2018 15:11 | Son Güncelleme

Nihat Doğan'ın Survivor'dan elendikten sonra yaptığı Nazım Hikmet çıkışına dikkat çeken Metin Uca, "Biri insan artığı zavallıya söylesin Nazım'ın böyle bir dizesi yok" dedi

Metin Uca'dan Nihat Doğan'a olay sözler: İnsan artığı zavallı

Eski televizyon programcısı sosyal medya hesabından Metin Uca, ünlü sanatçı Nihat Doğan'a çok ağır bir hakarette bulundu.

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NAZIM HİKMET ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

Nihat Doğan Survivor yarışmasından elenmiş " Nazım Hikmet'in güzel bir sözü var, diyor ki; 'Ben elmayı sevdim, elma beni sevmedi" sözleriyle veda etmişti. Metin Uca, Nihat Doğan'ın bu sözleri üzerinden ünlü sanatçıya çok ağır hakarette bulundu.

Nihat Doğan'ın 'Nazım Hikmet'li veda konuşması sosyal medyanın diline düştüNihat Doğan'ın 'Nazım Hikmet'li veda konuşması sosyal medyanın diline düştü

NİHAT ELMA SENDEN TİKSİNİR

"Biri insan artığı zavallıya söylesin Nazım'ın böyle bir dizesi yok" diyen Metin Uca, "Şiirde 'Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Zühre Tahir'i sevmeseydi hatta hiç sevmeseydi Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden' diyor usta ozan. Nihat elma senden tiksinir bu bakımdan" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan metin uca nazım hikmet Survivor

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