Mynet Trend
  4. Metrelerce ilerledi! Böyle durdurdular

Metrelerce ilerledi! Böyle durdurdular

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde araç kamerasına yansıyan görüntü şaşkına çevirdi. Hareket halindeki bir kamyondan fırlayan teker, yolda onlarca aracın yanından geçerek ilerledi. İşte bir vatandaşın tekerleği yakalayarak durdurduğu anlar...

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi D100 Karayolu Kuzey Yanyol’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir kamyondan çıkan tekerlek yolda hızla ilerlemeye başladı. Tekerleği gören bir dolmuş şoförü ise bir yandan cep telefonunu çıkartarak o anları kaydederken, diğer yandan da korna ile yoldaki araç sürücülerini uyarmaya çalıştı. Kavşakta bekleyen araçların yanından geçen tekerlek, yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra durumu fark eden bir minibüs sürücüsü tarafından durduruldu.

OLAY ANI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, tekerleğin bir otomobilin önünden hızla yuvarlandığı görülüyor. Hızla giden tekerlek, kavşakta bekleyen araçların yanından geçiyor. Dolmuş sürücüsü ise o korna ile sürücüleri uyarmaya çalışıyor. Araçların yanından geçen tekerlek, dolmuş sürücüsünün uyarılarını fark eden bir minibüs sürücüsü tarafından yakalanıyor. Sürücü daha sonra tekerleği yol kenarına bırakıyor. Durumu gören dolmuş sürücüsü ise tekerleği yakalayan vatandaşa seslenerek, “Tuttu, tuttu. Adamsın sen” diyor.(İHA)

Süper Lig'in eski kalecisi hastanede dehşet saçtıSüper Lig'in eski kalecisi hastanede dehşet saçtı
O kentte göz gözü görmüyorO kentte göz gözü görmüyor
Feci ölüm! Görüntüler ortaya çıktıFeci ölüm! Görüntüler ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kamyon teker

En Çok Okunan Trend Haberler

Dikkat! Kar, sağanak, fırtına...

Dikkat! Kar, sağanak, fırtına...

İşte MasterChef 2019 şampiyonu

İşte MasterChef 2019 şampiyonu

'Onun pilden anladığı C4'e takılan pil'

'Onun pilden anladığı C4'e takılan pil'

Sosyal medyada gündemi sarsmıştı! Açıklama geldi!

Sosyal medyada gündemi sarsmıştı! Açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hastanede şaşkına çeviren olay!

Hastanede şaşkına çeviren olay!

Acı tesadüf! Gözyaşları içinde sordu ama kimse söyleyemedi

Acı tesadüf! Gözyaşları içinde sordu ama kimse söyleyemedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şov için canlarını hiçe saydılar! İstanbul Boğazı'nda tek teker terörü

Bu görüntüler İstanbul Boğazı'nda çekildi!

Yüksekova'da sis kenti ele geçirdi

O kentte göz gözü görmüyor

Zonguldak'ta yaşlı kadının öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Feci ölüm! Görüntüler ortaya çıktı

Mersin'de yol kenarındaki kadına çarpan otobüs şoförüne dayak kamerada

Yol kenarındaki kadına çarptı, ortalık karıştı

Bursa'da bira yüklü TIR, kamyona çarptı, sonra mağazaya daldı

Korkunç kaza! Mağazaya daldı

Manisa'da kuyumcu dükkanından çaldıkları kasayı düşürünce bırakıp kaçtılar

Şaşkın hırsızlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.