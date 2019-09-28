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Metro 2033 Redux Epic Games Store’da ücretsiz!

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TEKNOLOJİ  | 28.09.2019 10:55 | Son Güncelleme

Son dönemde yaptığı hamlelerle bir anda Steam’in en ciddi rakibi konumuna yükselen Epic Games Store, kullanıcı kitlesini genişletmeye devam ediyor.

Metro 2033 Redux Epic Games Store’da ücretsiz!

Geçtiğimiz hafta Batman Arkham Collection ve LEGO Batman Trilogy oyunlarıyla toplamda 6 Batman oyununu ücretsiz olarak dağıtan Epic Games, bu hafta da 2 oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına sunacak.

An itibariyle 4A Games imzası taşıyan Metro 2033 Redux ve David OReilly imzası taşıyan Everything oyunları Epic Games Store üzerinde ücretsiz olarak yayınlanmakta. Yani Epic Games Store hesabınıza girerek bu oyunları ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Oyunları kütüphanenize ekledikten sonra, dilediğiniz zaman bu oyunları indirip oynama hakkına sahip olacaksınız.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Bahse konu 2 oyunu da 3 Ekim’e kadar kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Sonrasına oyunlar ücret karşılığında satılmaya başlanacak.

Eğer Epic Games Store hesabınız yoksa buraya tıklayarak oluşturabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Metro 2033 Redux Epic Games Store

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