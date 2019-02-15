Metro Exodus inceleme puanları yayınlandı

4A Games tarafından geliştirilen Metro Exodus’un raflardaki yerini almasına artık sayılı saatler kaldı. 2019’un en çok merak edilen yapımlarından biri olan Metro Exodus’ta nihayet karanlık metro tünellerinden dışarı çıkarak, özgürlük mücadelemize gün ışığında devam edeceğiz.
PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilen oyun için ilk inceleme puanları da yayınlandı. Metro Exodus inceleme puanlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.
Metro Exodus inceleme puanları
AusGamers 95
The Games Machine 92
Cheat Code Central 90
GameStar 90
Wccftech 90
GamesRadar+ 90
Gameblog.fr 90
Everyeye.it 85
DualShockers 85
3DJuegos 85
IGN 85
XGN 85
Vandal 84
Variety 80
Worth Playing 80
PC Invasion 80
PC Games 80
PCGamesN 80
Game Revolution 80
Jeuxvideo.com 80
GameSpot 80
Guardian 80
Hardcore Gamer 80
Multiplayer.it 80
PC Gamer 78
The Daily Dot 70
Power Unlimited 67
Metro Exodus inceleme puanları hakkında konuşacak olursak, yapımın orta kalibrede bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Şuan ki puan ortalaması 83. Fakat bu ortalama ileride 80 puanın altına inebilir. Peki bu ne anlama geliyor? Metro Exodus gerçekten iyi bir oyun. Yani ortalamanın üzerinde denilebilir. Fakat öyle efsaneleşecek, bitirdikten sonra tekrar tekrar oynama isteği uyandırabilecek bir yapım da değil.
Bu arada dip not olarak belirtelim. Oyun hali hazırda PS Store, Xbox Store ve Epic Games Store üzerinden ön siparişe sunulmuş durumda. Hatırlanacağı üzere 4A Games, oyunu kısa süre önce Steam üzerinden geri çekmiş ve sadece Epic Games Store üzerinden satılacağını açıklamıştı.
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