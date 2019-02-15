Metro Exodus inceleme puanları yayınlandı

4A Games tarafından geliştirilen Metro Exodus’un raflardaki yerini almasına artık sayılı saatler kaldı. 2019’un en çok merak edilen yapımlarından biri olan Metro Exodus’ta nihayet karanlık metro tünellerinden dışarı çıkarak, özgürlük mücadelemize gün ışığında devam edeceğiz.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilen oyun için ilk inceleme puanları da yayınlandı. Metro Exodus inceleme puanlarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Metro Exodus inceleme puanları

AusGamers 95

The Games Machine 92

Cheat Code Central 90

GameStar 90

Wccftech 90

GamesRadar+ 90

Gameblog.fr 90

Everyeye.it 85

DualShockers 85

3DJuegos 85

IGN 85

XGN 85

Vandal 84

Variety 80

Worth Playing 80

PC Invasion 80

PC Games 80

PCGamesN 80

Game Revolution 80

Jeuxvideo.com 80

GameSpot 80

Guardian 80

Hardcore Gamer 80

Multiplayer.it 80

PC Gamer 78

The Daily Dot 70

Power Unlimited 67

Metro Exodus inceleme puanları hakkında konuşacak olursak, yapımın orta kalibrede bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Şuan ki puan ortalaması 83. Fakat bu ortalama ileride 80 puanın altına inebilir. Peki bu ne anlama geliyor? Metro Exodus gerçekten iyi bir oyun. Yani ortalamanın üzerinde denilebilir. Fakat öyle efsaneleşecek, bitirdikten sonra tekrar tekrar oynama isteği uyandırabilecek bir yapım da değil.