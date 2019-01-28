4A Games tarafından geliştirilen Metro Exodus, 15 Şubat’ta PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak.
Geçtiğimiz günlerde oyunun PC versiyonunun Denuvo ile korunacağı açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından Metro Exodus PC sistem gereksinimleri de belli oldu. Dilerseniz Metro Exodus PC sistem gereksinimleri tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
Minimum (ortalama performans 1080p / 30 fps)
İS: Windows 7 | 8 | 10
İşlemci: Intel Core i5-4440 veya eşdeğeri
RAM: 8GB
Ekran Kartı: GeForce GTX 670 | GeForce GTX 1050 | AMD Radeon HD 7870
VRAM: 2 GB
Direct X: 11 |12
Önerilen (ortalama performans 1080p / 60 fps)
İS: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-4770K veya eşdeğeri
RAM: 8GB
Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 | GeForce RTX 2060 | AMD RX Vega 56
VRAM : 8 GB
Direct X : 12
Yüksek (ortalama performans 1440p / 60 fps)
İS: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7-8700K veya eşdeğeri
RAM: 16GB
Ekran Kartı: GeForce GTX 1080 Ti | GeForce RTX 2070 | AMD RX Vega 64
VRAM: 8 GB
Direct X: 12
Ekstrem (ortalama performans 4K / 60 fps)
İS: Windows 10
İşlemci: Intel Core i9-9900K veya eşdeğeri
RAM: 16GB
Ekran Kartı: GeForce RTX 2080 Ti
VRAM: 11 GB
Direct X: 12
Sistem gereksinimlerine baktığımızda günümüz oyunlarıyla aynı kalibrede olduğunu görüyoruz. Yani oyunun minimum gereksinimleri çok da abartılı değil. Fakat tanıtım videolarında izlediğiniz gibi bir görsellik ve performans istiyorsanız, o zaman ekstrem tablosunda belirtilen bir sisteme sahip olmanız gerekiyor.
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