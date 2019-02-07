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Metrobüse binen buz hokey takımı ilginç görüntüler oluşturdu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 07.02.2019 14:44 | Son Güncelleme

Buz hokeyi takımı antrenmana yetişmek için üstlerinde kıyafetleri ellerinde sopa ve ayakkabılarıyla Zincirlikuyu'da metrobüse bindi. Çevredekilerin şaşkın bakışları altında yolculuk yapan metrobüsten Zeytinburnu’nda inen takım, burada karşılaştıkları temizlik görevlisiyle hokey oynadı. Hokey takımının sopa ve malzemeleriyle temizlik görevlisinin ise süpürge ve küreğiyle hokey oynadığı anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, Zincirlikuyu'da ellerinde hokey sopaları ve kıyafetleriyle metrobüse bindi. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları altında antrenmana yetişmek için metrobüse binen takım, yolcularla da sohbet etti. Kimi yolcular başlarında kaskları ellerinde ayakkabı ve sopalarıyla metrobüste gördükleri takımı cep telefonlarıyla görüntüledi.

METROBÜSTE 'ZEYTİNBURNU' TEZAHÜRATI YAPTILAR

Takım, metrobüste “Zeytinburnu” tezahüratı atarken vatandaşlar da destek verdi. Kimi takım üyelerinin malzemelerini taşımasına ise metrobüstekiler yardımcı oldu. Ardından metrobüsten Zeytinburnu’nda inen takım, burada karşılaştıkları temizlik görevlisiyle hokey oynadı. Hokey takımının sopa ve malzemeleriyle temizlik görevlisinin ise süpürge ve küreğiyle hokey oynadığı anlar renkli görüntüler oluşturdu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Metrobüs Zincirlikuyu buz hokeyi takım Zeytinburnu

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