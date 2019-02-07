Metrobüse binen buz hokey takımı ilginç görüntüler oluşturdu

Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, Zincirlikuyu'da ellerinde hokey sopaları ve kıyafetleriyle metrobüse bindi. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları altında antrenmana yetişmek için metrobüse binen takım, yolcularla da sohbet etti. Kimi yolcular başlarında kaskları ellerinde ayakkabı ve sopalarıyla metrobüste gördükleri takımı cep telefonlarıyla görüntüledi.
METROBÜSTE 'ZEYTİNBURNU' TEZAHÜRATI YAPTILAR
Takım, metrobüste “Zeytinburnu” tezahüratı atarken vatandaşlar da destek verdi. Kimi takım üyelerinin malzemelerini taşımasına ise metrobüstekiler yardımcı oldu. Ardından metrobüsten Zeytinburnu’nda inen takım, burada karşılaştıkları temizlik görevlisiyle hokey oynadı. Hokey takımının sopa ve malzemeleriyle temizlik görevlisinin ise süpürge ve küreğiyle hokey oynadığı anlar renkli görüntüler oluşturdu. (İHA)
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