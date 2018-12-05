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Metrobüse kaçak binmek isteyen çocuklar E-5’te tehlike saçtı

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İLGİNÇ HABERLER  | 05.12.2018 10:55 | Son Güncelleme

Esenyurt Saadetdere’de Metrobüse kaçak binmek için canlarını hiçe sayan çocukların tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz 1 Mayıs günü ise aynı yerde metrobüse kaçak binmek isteyen bir çocuk metrobüsün çarpmasıyla hayatını kaybetmişti.

Olay, dün sabah saat 09.30 sıralarında Saadetdere Metrobüs durağında yaşandı. Metrobüse kaçak binebilmek için canlarını hiçe sayan çocukların izlediği yöntem kameralara yansıdı. E-5 Karayolu’nda hızla geçen araçlara aldırış etmeden hem kendi canlarını hem de araçtakilerin canını hiçe sayan çocuklar her zaman bu davranışı sergiledikleri öğrenildi. Gerek belediye gerekse emniyet ekiplerinin aldığı tedbirlere aldırmayan çocukların o anlar ise görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi. Yabancı uyruklu olduğu düşünülen iki çocuk bir müddet E-5’te süratle geçen arabalara aldırmadan yürüdü. Daha sonra metrobüs durağının demirlerinden tırmanarak metrobüse ulaştı.

Öte yandan, geçtiğimiz 1 Mayıs gününde de yine aynı noktadan bir çocuk tehlikeli bir şekilde karşıya geçmeye çalışırken, metrobüsün çarpması sonucu feci şekilde can vermişti.


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Anahtar Kelimeler:
Metrobüs Esenyurt Çocuk

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