Metroda opera yapan evsiz kadın viral oldu!

Metro, hepimizin neredeyse her gün uğradığı en ilginç toplu taşıma yerlerinden biri. Bazılarında hem turistler hem de yerli halk için tam teşekküllü dükkanlar ve sanat galerileri inşa edilirken, genellikle çeşitli sokak sanatçılarını görmeye alışık olduğumuz yerlerdir. Sonuç olarak, nerede yaşıyor olursanız olun, şehrinizde çalışan bir metro sistemi varsa, orada heyecan verici ve ilginç bir şey kesin olur.

POLİS MEMURU SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX