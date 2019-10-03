Metroda opera yapan evsiz kadın viral oldu!

Metro, hepimizin neredeyse her gün uğradığı en ilginç toplu taşıma yerlerinden biri. Bazılarında hem turistler hem de yerli halk için tam teşekküllü dükkanlar ve sanat galerileri inşa edilirken, genellikle çeşitli sokak sanatçılarını görmeye alışık olduğumuz yerlerdir. Sonuç olarak, nerede yaşıyor olursanız olun, şehrinizde çalışan bir metro sistemi varsa, orada heyecan verici ve ilginç bir şey kesin olur.

POLİS MEMURU SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX — LAPD HQ (@LAPDHQ) September 27, 2019

Los Angeles metrosunda yaşanan ilginç bir olay sosyal medyayı salladı. Wilshire-Normandie metro istasyonunda bir kadın opera söylerken bir polis memuru denk geldi. Büyüleyici performansı kayda aldı ve kısa bir süre sonra LAPD twitter hesabına şiirsel bir başlık ile yükledi: “4 milyon insan LA evini arıyor. 4 milyon hikaye. 4 milyon ses… bazen sadece güzel bir şeyler duymak için birini durdurmalı ve dinlemelisiniz ”. İşte o kadın ve inanılmaz hikayesi...



