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Metroda, vapurda sessizce bulunmayı bekliyorlar!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 02.09.2019 15:38 | Son Güncelleme

Can Yayınları, "Yolda Can Bulmak" kampanyası kapsamında sokaklara ve toplu taşıma araçlarına yerleştirdiği ücretsiz kitaplarla kitap tutkunlarına sürpriz yapıyor.

Bir kitap tutkunu bulduğu her uygun anı okuyarak geçirir. Ayakta kaldığı otobüste bile kitap okuyabilecek şekilde evrim geçirmiştir adeta. Öte yandan kitaplara bütçe ayırmak gitgide daha da zorlaşıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan sokak kütüphaneleri bu nedenle hızla yayılıyor olsa gerek. Düşünsenize, yaşadığınız mahallede ya da iş yerinizin yakınındaki bir parkta ilginizi çekecek, belki de hep okumak istediğiniz bir kitap karşınıza çıkıyor. Bu çok sihirli bir karşılaşma. Can Yayınları ise bu sihirli deneyimi Yolda Can Bulmak adlı kampanyasıyla yaşatıyor kitap tutkunlarına.

'YOLDA CAN BULMAK'

İki gün önce Can Yayınları’nın Twitter hesabından ve sırasıyla diğer sosyal hesaplarından duyurulan “Yolda Can Bulmak” kampanyası, şimdilik yalnızca İstanbul’da gerçekleşiyor. Farklı semtlerde bir bankta ya da toplu taşıma aracında (metro, tren, vapur) bir köşede sessizce bulunmayı bekliyor kitaplar. Can Yayınları kitapları bulanlara, kitabı bulma hikayesini #yoldacanbulmak ve #kalpkalbekarşı etiketleriyle sosyal medyada paylaşmaları için çağrıda bulunmuş.

ŞİMDİLİK SADECE İSTANBUL'U KAPSIYOR

Kampanya şu anda beyaz kapaklı klasikleri kapsıyor. Örnek vermek gerekirse; Edgar Allan Poe’nin Kuyu ve Sarkaç, Charles Dickens’ın Büyük Umutlar, Fyodor Dostoyevski’nin Yeraltından Notlar, Victor Hugo’nun Bir İdam Mahkûmunun Son Günü, Jack London’ın Vahşetin Çağrısı adlı eserleri görülüyor paylaşımlarda. Şimdilik yalnızca İstanbul’u kapsıyor belki fakat Can Yayınları basın bülteninde kampanyanın yinelenebilir ya da sürdürülebilir olabileceğiyle ilgili de sinyaller veriyor. Yayınevine göre “Yolda Can Bulmak” diye bir kavram günlük hayatın bir parçası olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
can yayınları yolda can bulmak kitap

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