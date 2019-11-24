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Metz'den Berk Balaban için Galatasaray'ı şaşırtan teklif

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.11.2019 15:20 | Son Güncelleme

Ligue 1 ekiplerinden Metz, Galatasaray'ın genç kalecisi Berk Balaban'ın peşine düştü. Fransızlar ilginç bir teklifle Galatasaray'ı ikna etmenin planlarını yapıyor.

Metz'den Berk Balaban için Galatasaray'ı şaşırtan teklif

Metz, uzun süredir takip ettiği Galatasaray'ın genç kalecisi Berk Balaban için 2.5 milyon Euro'luk bonservis ve gelecek satıştan yüzde 40'lık pay teklifi ile Sarı-Kırmızılılar'ı ikna etmenin planlarını yapıyor.

12 yaşından beri Galatasaray altyapısında oynayan Berk Balaban, bu sezon U19 Elit Lig ve UEFA Gençlik Ligi'nde gösterdiği performansla özellikle 'genç yetenek' avcılarının dikkatini çekti.

19 yaşındaki genç yetenek bu sezon forma giydiği 15 maçta 4 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray metz Berk Balaban

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
valla avucunuzu yalayın çünkü Galatasaray bu genç kaleciye gelecek16 yılını emanet etmeyi planlıyor.
madem iyi bizde kalsın,Muslera ömür boyu kalacak değil
vermeyin muslera yaşlandı
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