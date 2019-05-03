Mevlana Müzesi ramazana hazır

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1926'da "Konya Asar-ı Atika Müzesi" adı verilen Mevlana Dergahı ve Türbesi, 1954'te yapılan düzenlemeyle "Mevlana Müzesi" olarak ziyarete açıldı.

Mevlana, "Düğün gecesi" olarak adlandırdığı Şeb-i Arus'ta hayata gözlerini yumunca, babası Bahaeddin Veled'in de metfun bulunduğu yere defnedildi. Oğlu Sultan Veled, çevresindekilerin Hazreti Pir'in mezarının türbe yapılması isteğini kırmadı. Mevlana'nın mezarının üstünde yer alan "Kubbe-i Hadra (Yeşil Kubbe)" yaptırıldı.

Geçen yıl Topkapı Sarayı ve Ayasofya'dan sonra 2 milyon 817 bin 386 kişi ile en çok ziyaret edilen 3'üncü müze olan Mevlana Müzesi'nde, özellikle ramazan ayında ziyaretçi yoğunluğunun yaşanması bekleniyor.

Her yıl ramazan ayı boyunca ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Mevlana Müzesi ve yanındaki Mevlana Meydanı, yapılan temizlik ve bakım çalışmalarıyla bu yıl da binlerce kişiyi Kubbe-i Hadra'nın manevi atmosferi altında buluşturmaya hazırlanıyor.

'RAMAZAN AYINDA DA ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU BEKLİYORUZ'

Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada her yıl müzeye dünyanın dört bir yanından ziyaretçi geldiğini söyledi.

Mevlana Müzesi'nde ramazan ayı dolayısıyla temizlik ve düzenleme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Yarar, "Müzede temizlik çalışmaları tamamlandı. Gerekli hazırlıklarımızı da yaptık. Ramazanın ruhuna uygun şekilde her şey hazır hale getirildi. Şu an müzeyi ziyaret eden ziyaretçi sayısı çok fazla. Ramazan ayında da ziyaretçi yoğunluğu bekliyoruz." diye konuştu.

Müzeyi ziyarete gelen misafirlerden Esra Atalar da "Ramazan ayında Mevlana Müzesi'ndeki yoğunluğun arttığını duyduk. Bu yüzden biz de geldik ve bu muhteşem manevi ortamı gördük. Herkesin de gelip görmesini tavsiye ediyorum." dedi.