Meydan okumanın sonu kötü bitti! Ölümünü canlı yayında izlediler

İspanya’nın Barselona kentine bağlı Vilanova i la Geltru kentinde yaşayan Sergio Jimenez, ailesiyle yaşadığı evinde öldü. Yatağının yanında diz çökmüş, dua eder bir pozisyonda küçük kardeşi tarafından bulundu.

ÖLÜMÜNÜ İZLEDİLER

Ölü bulunduğu sırada ise bilgisayarının açık olduğu ve canlı yayının hâlâ izleyicilere yayın yaptığı belirtildi. Jimenez’in canlı yayında meydan okuma kapsamında üç saat içinde bir şişe içki ve uyuşturucu kullanmayı kabul ettikten sonra aşırı doz nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Jimenez’in bazı videolarda, internet üzerinden bağış karşılığında sıra dışı ve tehlikeli meydan okumalar yapan yayıncı Simon Perez’i örnek aldığını yazdı. Anne Teresa, polise verdiği ifadede, oğlunun psikiyatrik tedavi nedeniyle ilaç kullandığını ve bu yüzden alkol almaması gerektiğini, yayından önce de kendisini bu konuda uyardığını söyledi. Polis, olayın İspanya’da çevrimiçi meydan okumalarla bağlantılı ilk ölüm vakası olabileceğini değerlendiriyor.