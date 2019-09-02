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Meydan okumaya devam ediyor

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TEKNOLOJİ  | 02.09.2019 07:52 | Son Güncelleme

ESET, kurumsal güvenlik yazılımlarının değerlendirildiği 2019 Gartner Magic Quadrant'da ikinci kez meydan okuyucu olarak gösterildi.

Meydan okumaya devam ediyor

Bağımsız araştırma kuruluşu Gartner, Magic Quadrant Raporu’nda Endpoint Protection (Uç Nokta Koruma) Platformları sağlayan kuruluşları değerlendirdi.

Yüksek algılama oranı, minimum kaynak tüketimi ve sunduğu müşteri hizmetleri kalitesiyle öne çıkan ESET, iki yıl üst üste gelen söz konusu başarının ESET’in kuruluşlara maksimum düzeyde koruma sağlama konusundaki istikrarlı yetkinliğini yansıttığını duyurdu.

Raporu değerlendiren ESET İş Geliştirme Direktörü Ignacio Sbampato, şunları söyledi:

“Bize göre, Gartner Magic Quadrant'ta geçen yıl seçilen tek aday olmak, ESET için harika bir başarıydı. İkinci yıl aynı takdiri bir kez daha almak ise kuruluşlara verdiğimiz uç nokta koruma, algılama ve tepki hizmetlerinde en iyisini sunmaya devam etme kararlılığımızın kanıtı niteliğinde.”  

“Kuruluşların kapsamlı şekilde koruma altında kalmalarını sağlayan çözümler geliştiriyoruz. Buna yönelik araştırma ve içgörülere dayalı yaklaşımımızdan gurur duyuyoruz“ diyen ESET İş Geliştirme Direktörü, elde edilen başarıyı, bilgi güvenliği dünyasında küresel bir oyuncu olarak sürdürdürülen büyümenin bir yansıması olarak gördüklerini söyledi.

Sbampato, sözlerini söyle sürdürdü:

“ESET, geçtiğimiz yıldan bu yana, bir uç nokta algılama ve tepki çözümü olan ESET Enterprise Inspector ve eksiksiz bir uç nokta koruma platformu sağlayan ESET Dynamic Threat Defense ile kurumsal çözümler yelpazesini güçlendirdi. Söz konusu çalışmalar, ESET'in kurumsal segmentte varlığını genişletme stratejisinin bir parçasıdır."

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Anahtar Kelimeler:
ESET uç nokta koruma

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