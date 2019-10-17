Meyve ve sebzeleri poşetleriyle buzdolabına koyanlar dikkat!

Buzdolabı temizliği sağlık açısından ilk dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir. Hemen hemen herkesin mutfağında sıklıkla yer verdiği sirke bu konuda da devreye giriyor. Bir litre suya bir yemek kaşığı sirke ekleyerek buzdolabını silmeli ve dolap içi kuruduktan sonra yiyecekler yerleştirilmelidir.

DOĞRU RAFA DOĞRU BESİNLER KOYULMALI

Kahvaltılıklarda ambalajlı olanlar ve kahvaltılık tabaklarına çıkarılanlar hijyen açısından en üst rafta tutulmalıdır. Aksi halde paketli gıdaların paketlerinden ya da sebze meyvelerden düşebilecek parçalardan altta duran ve hiç pişirme işlemi görmeden tüketilecek olan kahvaltılıklara bakteri bulaşabilmektedir. Buzluğu altta olan buzdolaplarında da kahvaltılıklar yine en üstte olmalıdır.

İkinci rafa genellikle işlem görmüş yani pişirilmiş yemekler konulmalıdır. Streçlenmeli ve birbirlerine temas etmemelidir. Isıtıp direkt olarak tüketilecek besinler oldukları için pişmemiş çiğ besinlere göre daha risklidirler.

Çiğ et, yoğurt gibi besinler doğru kaplara konulmuş şekilde ağzı kapalı, birbirleriyle temas etmeden üçüncü rafta olabilir. Tavuk ve balık da paketli halde ya da cam kaplarda bu rafta kalabilir.