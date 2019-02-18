Meyve ve sebzelerin taze kalmasını sağlayan 9 yöntem

Haftalık alışverişe çıkıyorsanız bazı yiyecekler dolapta beklediği sürece bozuluyordur. Son derece can sıkıcı olan bu durumdan kurtulmak için sizlere en etkili yöntemleri anlatacağız. Böylelikle ürünleri hem daha taze tüketecek hem de paradan tasarruf yapmış olacaksınız.

Meyveler: Sirkeli su ile durulayın

Onları buzdolabına kaldırmadan önce sirkeli suda yıkayın. Suyun 3'te biri kadar sirke ilave edin. Bu işlem meyvelerin raf ömrünü haftalarca uzatabilir.

Marulları kağıt havluya sarın

Marulların yapraklarını tek tek ayrın ve yıkayın. Yıkadıktan sonra kurulayın. Son olarak marulları kağıt havluya sarın. Marul yapraklarının içine bir tutam tuz serpebilirsiniz. Oldukça çabuk çürüyen bu yeşilliğin haftalarca taze kaldığına şahit olacaksınız. Marulları sarmak yerine üzerlerine bir adet kağıt havlu da serebilirsiniz. Bu da kurtarıcı olacaktır.

Avokado için limonlu su

Avokado, oksijene maruz kaldığında kahverengi bir pigment üreten enzimlerini açığa çıkarır. İşte avokadonun kararmasını önlemek için yarım kalan avokadoyu limon suyunun içinde bekletin. Ayrıca kalan avokadoyu soğan dilimiyle bir arada saklayabilirsiniz. Soğan, avokadonun oksidasyonunu önler.