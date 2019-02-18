Meyve ve sebzelerin taze kalmasını sağlayan 9 yöntem

Haftalık alışverişe çıkıyorsanız bazı yiyecekler dolapta beklediği sürece bozuluyordur. Son derece can sıkıcı olan bu durumdan kurtulmak için sizlere en etkili yöntemleri anlatacağız. Böylelikle ürünleri hem daha taze tüketecek hem de paradan tasarruf yapmış olacaksınız.
Meyveler: Sirkeli su ile durulayın
Onları buzdolabına kaldırmadan önce sirkeli suda yıkayın. Suyun 3'te biri kadar sirke ilave edin. Bu işlem meyvelerin raf ömrünü haftalarca uzatabilir.
Marulları kağıt havluya sarın
Marulların yapraklarını tek tek ayrın ve yıkayın. Yıkadıktan sonra kurulayın. Son olarak marulları kağıt havluya sarın. Marul yapraklarının içine bir tutam tuz serpebilirsiniz. Oldukça çabuk çürüyen bu yeşilliğin haftalarca taze kaldığına şahit olacaksınız. Marulları sarmak yerine üzerlerine bir adet kağıt havlu da serebilirsiniz. Bu da kurtarıcı olacaktır.
Avokado için limonlu su
Avokado, oksijene maruz kaldığında kahverengi bir pigment üreten enzimlerini açığa çıkarır. İşte avokadonun kararmasını önlemek için yarım kalan avokadoyu limon suyunun içinde bekletin. Ayrıca kalan avokadoyu soğan dilimiyle bir arada saklayabilirsiniz. Soğan, avokadonun oksidasyonunu önler.
Suyla dolu bir kapta saklayın
Dolapta uzun süre bekleyen havuç kelimenin tam anlamıyla pörsür. Yumuşayan havuçları değerlendirmek imkansızdır. Havuçlar nemi sever ve çok daha uzun süre taze kalır. Bunun için havuçları suyun içinde muhafaza edin. Plastik bir kabın içine bir miktar su koyun ve havuçları suda bekletin. Kabın içine ağzına kadar su doldurmanıza gerek yok. Nemlenmesi yeterlidir.
Limonları ikiye kesmekten kaçının
Limon kullanacaksanız eğer ikiye kesmek yerine kürdan ya da çatal yardımıyla delin. Bu sayede limonun kurumasını önleyeceksiniz.
Soğanları tül çorap içinde saklayın
Kulağa garip geliyor biliyoruz ancak son derece etkili bir yöntem. Soğanları daha uzun süre taze saklamak için tül çorap içinde muhafaza edin. Soğanı naylon çoraba koyun bir düğüm atın, arından diğer soğanlara da aynı işlemi uygulayın.
Patatesleri elmayla birlikte saklayın
Patateslerin bozulup filizlenmesini önlemenin yolu onları elmayla aynı yerde saklamanızdan geçiyor. Elmalar, patateslerin daha uzun süre taze kalması için biçilmiş kaftan adeta!
Kerevizi alüminyum folyoya sarın
Plastik torbada saklanan kereviz nemini kaybeder ve pörsümeye başlar. Nem kaybının önüne geçmek için alüminyum folyo kullanın.
Domatesleri buzdolabına koymayın
Domates, soğuğu sevmez. Buzdolabı onlar için doğru bir saklama alanı değildir. Bunun yerine tezgah üzerinde bir kase içinde sapları aşağı bakacak şekilde bekletebilirsiniz.
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